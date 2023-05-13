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Ankara 2. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 2. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 2. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...
2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.
İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.
ANKARA 2.BÖLGE HANGİ İLÇELER?
ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ankara 2. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 2. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.
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ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI
ANKARA 2. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI
Ankara 2. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.185.237
Kullanılan oy: 1.056.573
Geçerli oy: 1.040.194
OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.
OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.
HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?
YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.
2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İşte, parti ve bağımsız Ankara 2. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;
AK PARTİ 2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|VEDAT BİLGİN
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|LÜTFİYE SELVA ÇAM
|KİMYA MÜHENDİSİ
|3
|ORHAN YEGİN
|EKONOMİST
|4
|ZEYNEP YILDIZ
|AVUKAT
|5
|OSMAN GÖKÇEK
|İŞ İNSANI
|6
|KURTCAN ÇELEBİ
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|7
|ABDULVAHAP ŞAHİN
|TIP DOKTORU
|8
|CİHAN ANKARA
|TOPTAN TİCARET
|9
|EJDER ONURSAL
|MEDİKAL SEKTÖRÜ
|10
|SERVET TÜRKAYIK
|SİYASET BİLİMCİ
|11
|BURCU GÖKALP
|MİMAR
ANKARA 2. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|MURAT EMİR
|TIP DOKTORU - HUKUKÇU
|2
|İDRİS ŞAHİN
|AVUKAT
|3
|SEMRA DİNÇER
|EKONOMİST
|4
|İREM YAMAN
|ÖĞRETMEN - SPORCU
|5
|ORKUN KANBER
|SERBEST
|6
|ALİRIZA ERBAY
|TIP DOKTORU
|7
|ERDAL KİZİROĞLU
|EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
|8
|ÖZKAN OKTAN
|İŞ İNSANI
|9
|FUNDA CENGİZ
|YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
|10
|EROL TOSUN
|EMEKLİ İŞ İNSANI
|11
|NURSEL ÖCAL
|BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
ANKARA 2. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|SADİR DURMAZ
|EKONOMİST
|Ankara
|2
|ÖZGÜR BAYRAKTAR
|İŞ İNSANI
|Ankara
|3
|NEVİN TAŞLIÇAY
|ECZACI
|Ankara
|4
|AHMET SELİM YURDAKUL
|AKADEMİSYEN TIP DOKTORU
|Ankara
|5
|CENGİZ ŞAHİN
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|Ankara
|6
|TARKAN TOPER
|AVUKAT
|Ankara
|7
|EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
|İŞ İNSANI
|Ankara
|8
|AY UYAR KABA
|AVUKAT
|Ankara
|9
|ÜMMÜHANİ COŞKUN
|ARAŞTIRMACI YAZAR
|Ankara
|10
|YUSUF TANIK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|Ankara
|11
|LEVENT UĞURLU
|VETERİNER HEKİM
|Ankara
ANKARA 2. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
|1
|ADNAN BEKER
|YÖNETİCİ
|2
|SEDAT AKSAKALLI
|AVUKAT
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
|İŞ ADAMI
|4
|FATMA ÖZKAN
|ECZACI
|5
|MUHARREM BEŞİR
|EMEKLİ
|6
|RAMAZAN DEĞERLİ
|İSTATİSTİKÇİ
|7
|ERDOĞAN YILDIRIM
|İŞ ADAMI
|8
|FATMA GÜLÜMSER BİROL
|DİĞER
|9
|NADİR ÇETİNKAYA
|SERBEST MESLEK
|10
|ÖZCAN DAĞGEÇ
|İŞ ADAMI
|11
|ELMAS YAĞMUR
|ÖĞRETMEN
SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 2. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 2. Bölge ilinden 11 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SON SEÇİMDE (2018) Ankara 2. Bölge'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?
MUSTAFA DESTİCİ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EMRULLAH İŞLER-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ORHAN YEGİN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ARİFE POLAT DÜZGÜN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ZEYNEP YILDIZ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SADİR DURMAZ-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
NEVİN TAŞLIÇAY-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
MURAT EMİR-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YILDIRIM KAYA-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ŞENOL BAL-İYİ PART