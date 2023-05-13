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Ankara 2. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 2. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 2. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 2.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

AKYURT

ALTINDAĞ

ÇAMLIDERE

ÇUBUK

GÜDÜL

KAHRAMANKAZAN

KALECİK

KEÇİÖREN

KIZILCAHAMAM

PURSAKLAR

ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 2. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 2. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 2. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 2. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.185.237

Kullanılan oy: 1.056.573

Geçerli oy: 1.040.194

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 2. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 VEDAT BİLGİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM KİMYA MÜHENDİSİ 3 ORHAN YEGİN EKONOMİST 4 ZEYNEP YILDIZ AVUKAT 5 OSMAN GÖKÇEK İŞ İNSANI 6 KURTCAN ÇELEBİ DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 7 ABDULVAHAP ŞAHİN TIP DOKTORU 8 CİHAN ANKARA TOPTAN TİCARET 9 EJDER ONURSAL MEDİKAL SEKTÖRÜ 10 SERVET TÜRKAYIK SİYASET BİLİMCİ 11 BURCU GÖKALP MİMAR

ANKARA 2. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 MURAT EMİR TIP DOKTORU - HUKUKÇU 2 İDRİS ŞAHİN AVUKAT 3 SEMRA DİNÇER EKONOMİST 4 İREM YAMAN ÖĞRETMEN - SPORCU 5 ORKUN KANBER SERBEST 6 ALİRIZA ERBAY TIP DOKTORU 7 ERDAL KİZİROĞLU EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI 8 ÖZKAN OKTAN İŞ İNSANI 9 FUNDA CENGİZ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ 10 EROL TOSUN EMEKLİ İŞ İNSANI 11 NURSEL ÖCAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ

ANKARA 2. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 SADİR DURMAZ EKONOMİST Ankara 2 ÖZGÜR BAYRAKTAR İŞ İNSANI Ankara 3 NEVİN TAŞLIÇAY ECZACI Ankara 4 AHMET SELİM YURDAKUL AKADEMİSYEN TIP DOKTORU Ankara 5 CENGİZ ŞAHİN ÖĞRETİM ÜYESİ Ankara 6 TARKAN TOPER AVUKAT Ankara 7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK İŞ İNSANI Ankara 8 AY UYAR KABA AVUKAT Ankara 9 ÜMMÜHANİ COŞKUN ARAŞTIRMACI YAZAR Ankara 10 YUSUF TANIK İNŞAAT MÜHENDİSİ Ankara 11 LEVENT UĞURLU VETERİNER HEKİM Ankara

ANKARA 2. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 ADNAN BEKER YÖNETİCİ 2 SEDAT AKSAKALLI AVUKAT 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ İŞ ADAMI 4 FATMA ÖZKAN ECZACI 5 MUHARREM BEŞİR EMEKLİ 6 RAMAZAN DEĞERLİ İSTATİSTİKÇİ 7 ERDOĞAN YILDIRIM İŞ ADAMI 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL DİĞER 9 NADİR ÇETİNKAYA SERBEST MESLEK 10 ÖZCAN DAĞGEÇ İŞ ADAMI 11 ELMAS YAĞMUR ÖĞRETMEN

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 2. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 2. Bölge ilinden 11 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) Ankara 2. Bölge'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

MUSTAFA DESTİCİ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

EMRULLAH İŞLER-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ORHAN YEGİN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ARİFE POLAT DÜZGÜN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ZEYNEP YILDIZ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

SADİR DURMAZ-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NEVİN TAŞLIÇAY-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MURAT EMİR-CUMHURİYET HALK PARTİSİ

YILDIRIM KAYA-CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ŞENOL BAL-İYİ PART