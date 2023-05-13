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ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYET'TE OLACAK | Ankara 2. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 2. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 2. Bölge hangi ilçeler?

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#Ankara#Ankara 2. Bölge#Ankara 2. Bölge Adayları
ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYETTE OLACAK | Ankara 2. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 2. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 2. Bölge hangi ilçeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 16:06

Ankara 2. Bölge milletvekili adayları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi gerçekleşecek. Seçmenler beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandığa gidecek. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayları dışında, son seçimde alınan oy oranları da merak ediliyor. 2023 Ankara 2. Bölge seçim sonuçları için anbean sandık bilgileri, Hurriyet.com.tr adresinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte Ankara 2. Bölge son seçim sonuçları ve güncel seçmen sayısı hakkında detaylı bilgiler...

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Ankara 2. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 2. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 2. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 2.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

  • AKYURT
  • ALTINDAĞ
  • ÇAMLIDERE
  • ÇUBUK
  • GÜDÜL
  • KAHRAMANKAZAN
  • KALECİK
  • KEÇİÖREN
  • KIZILCAHAMAM
  • PURSAKLAR

ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 2. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 2. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 2. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 2. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 2. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.185.237

Kullanılan oy: 1.056.573

Geçerli oy: 1.040.194

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 2. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1VEDAT BİLGİNÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2LÜTFİYE SELVA ÇAMKİMYA MÜHENDİSİ
3ORHAN YEGİNEKONOMİST
4ZEYNEP YILDIZAVUKAT
5OSMAN GÖKÇEKİŞ İNSANI
6KURTCAN ÇELEBİDİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
7ABDULVAHAP ŞAHİNTIP DOKTORU
8CİHAN ANKARATOPTAN TİCARET
9EJDER ONURSALMEDİKAL SEKTÖRÜ
10SERVET TÜRKAYIKSİYASET BİLİMCİ
11BURCU GÖKALPMİMAR

ANKARA 2. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1MURAT EMİRTIP DOKTORU - HUKUKÇU
2İDRİS ŞAHİNAVUKAT
3SEMRA DİNÇEREKONOMİST
4İREM YAMANÖĞRETMEN - SPORCU
5ORKUN KANBERSERBEST
6ALİRIZA ERBAYTIP DOKTORU
7ERDAL KİZİROĞLUEĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
8ÖZKAN OKTANİŞ İNSANI
9FUNDA CENGİZYÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
10EROL TOSUNEMEKLİ İŞ İNSANI
11NURSEL ÖCALBİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ

ANKARA 2. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1SADİR DURMAZEKONOMİSTAnkara
2ÖZGÜR BAYRAKTARİŞ İNSANIAnkara
3NEVİN TAŞLIÇAYECZACIAnkara
4AHMET SELİM YURDAKULAKADEMİSYEN TIP DOKTORUAnkara
5CENGİZ ŞAHİNÖĞRETİM ÜYESİAnkara
6TARKAN TOPERAVUKATAnkara
7EMİNE GÜVEN ÖZTÜRKİŞ İNSANIAnkara
8AY UYAR KABAAVUKATAnkara
9ÜMMÜHANİ COŞKUNARAŞTIRMACI YAZARAnkara
10YUSUF TANIKİNŞAAT MÜHENDİSİAnkara
11LEVENT UĞURLUVETERİNER HEKİMAnkara

ANKARA 2. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1ADNAN BEKERYÖNETİCİ
2SEDAT AKSAKALLIAVUKAT
3UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİİŞ ADAMI
4FATMA ÖZKANECZACI
5MUHARREM BEŞİREMEKLİ
6RAMAZAN DEĞERLİİSTATİSTİKÇİ
7ERDOĞAN YILDIRIMİŞ ADAMI
8FATMA GÜLÜMSER BİROLDİĞER
9NADİR ÇETİNKAYASERBEST MESLEK
10ÖZCAN DAĞGEÇİŞ ADAMI
11ELMAS YAĞMURÖĞRETMEN

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 2. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 2. Bölge ilinden 11 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) Ankara 2. Bölge'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

MUSTAFA DESTİCİ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EMRULLAH İŞLER-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ORHAN YEGİN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ARİFE POLAT DÜZGÜN-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ZEYNEP YILDIZ-ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
SADİR DURMAZ-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
NEVİN TAŞLIÇAY-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
MURAT EMİR-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
YILDIRIM KAYA-CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ŞENOL BAL-İYİ PART

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