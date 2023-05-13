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Ankara 1. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 1. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 1. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 1.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

BALA

ÇANKAYA

ELMADAĞ

EVREN

GÖLBAŞI

HAYMANA

MAMAK

POLATLI

ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 1. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 1. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 1. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 1. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.401.859

Kullanılan oy: 1.250.107

Geçerli oy: 1.231.433

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 1. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ SERBEST 2 JÜLİDE SARIEROĞLU ÇALIŞMA EKONOMİSTİ 3 MURAT ALPARSLAN AVUKAT 4 ZEHRANUR AYDEMİR YAZILIM MÜHENDİSİ 5 MUSTAFA HASGÜL PROJE DANIŞMANI 6 EBRU KURBAN YALDIZ KİMYAGER 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 8 OSMAN KARAASLAN İŞLETMECİ (GENEL) 9 HASAN ERÇELEBİ AVUKAT 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN İÇ MİMAR 11 EDİBE SİNEM ERSOY SERBEST 12 İLHAMİ TEKE ÇİFTÇİ 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU ÇİFTÇİ

ANKARA 1. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 GAMZE TAŞCIER ECZACI 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT 8 KEMAL AKKURT AVUKAT 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI

ANKARA 1. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 MEVLÜT KARAKAYA AKADEMİSYEN 2 ÖNDER KAHVECİ SENDİKACI 3 EYYUP YILDIZ İŞ İNSANI 4 İBRAHİM ÇİFTÇİ İŞ İNSANI 5 OĞUZ YILMAZ ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 6 LEVENT ÇAĞLANCI AVUKAT 7 ŞENİZ SEZGİN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI 8 YİĞİT YILMAZ MADENCİ 9 SULTAN POLAT EMEKLİ 10 FUNDA GÜLERER FİLOLOG 11 MURAT KARAKURT KAMU İŞÇİSİ 12 AHMET KARAGÖZ İŞ İNSANI 13 ADNAN YİRİK SİGCI

ANKARA 1. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 KORAY AYDIN POLİTİKACI 2 AHMET EŞREF FAKIBABA DOKTOR 3 KEVSER OFLUOĞLU EMEKLİ ASKER 4 YETKİN ÖZTÜRK SERBEST MESLEK 5 MİNE BAŞ AVUKAT 6 BURÇİN ÇİÇEK MÜHENDİS 7 METEHAN ERDEM İŞ ADAMI 8 OSMAN TOPAL İŞ ADAMI 9 ONUR HONDOROĞLU MÜHENDİS 10 ECE ÖZEN AKAN DANIŞMAN 11 AHMET ALTIPARMAK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 12 AHMET ERENOĞLU AVUKAT 13 MUHAMMET ECEL DİĞER

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 1. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 1. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 1. Bölge ilinden 13 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 1. BÖLGE'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FATİH ŞAHİN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

YALÇIN AKDOĞAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ALİ İHSAN ARSLAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEVLÜT KARAKAYA- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

TEKİN BİNGÖL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

LEVENT GÖK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ALİ HAYDAR HAKVERDİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

BÜLENT KUŞOĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

GAMZE TAŞCIER- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

KORAY AYDIN- İYİ PARTİ

İBRAHİM HALİL ORAL- İYİ PARTİ