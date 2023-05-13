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ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYET'TE OLACAK | Ankara 1. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 1. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 1. Bölge hangi ilçeler?

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#Ankara#Ankara 1.Bölge#Ankara 1.Bölge İlçeleri
ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI HÜRRİYETTE OLACAK | Ankara 1. Bölge MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: Son seçimde Ankara 1. Bölge AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları... Ankara 1. Bölge hangi ilçeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:51

Ankara 1. Bölge milletvekili adayları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi gerçekleşecek. Seçmenler beş yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandığa gidecek. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayları dışında, son seçimde alınan oy oranları da merak ediliyor. 2023 Ankara 1. Bölge seçim sonuçları için anbean sandık bilgileri, Hurriyet.com.tr adresinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte Ankara 1. Bölge son seçim sonuçları ve güncel seçmen sayısı hakkında detaylı bilgiler...

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Ankara 1. Bölge Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Ankara 1. Bölge milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 Ankara 1. Bölge milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

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İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek.

ANKARA 1.BÖLGE HANGİ İLÇELER?

  • BALA
  • ÇANKAYA
  • ELMADAĞ
  • EVREN
  • GÖLBAŞI
  • HAYMANA
  • MAMAK
  • POLATLI
  • ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Ankara 1. Bölge seçim sonuçları 2023, Hurriyet.com.tr Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Ankara 1. Bölge seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Hürriyet 2023 Seçim sayfasında olacak.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA 1. BÖLGE 2018 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI

Ankara 1. Bölge toplam seçmen sayısı: 1.401.859

Kullanılan oy: 1.250.107

Geçerli oy: 1.231.433

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

OY VERME İŞLEMİNDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

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Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.

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2023 ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, parti ve bağımsız Ankara 1. Bölge 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞSERBEST
2JÜLİDE SARIEROĞLUÇALIŞMA EKONOMİSTİ
3MURAT ALPARSLANAVUKAT
4ZEHRANUR AYDEMİRYAZILIM MÜHENDİSİ
5MUSTAFA HASGÜLPROJE DANIŞMANI
6EBRU KURBAN YALDIZKİMYAGER
7MUHAMMED ABDULLAH ÖZERÜST DÜZEY YÖNETİCİ
8OSMAN KARAASLANİŞLETMECİ (GENEL)
9HASAN ERÇELEBİAVUKAT
10EYÜP GÖKHAN ÖZEKİNİÇ MİMAR
11EDİBE SİNEM ERSOYSERBEST
12İLHAMİ TEKEÇİFTÇİ
13MUHAMMET TARIK KUYRUKCUÇİFTÇİ

ANKARA 1. BÖLGE 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1GAMZE TAŞCIERECZACI
2DENİZ DEMİRMÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
3OKAN KONURALPSOSYOLOG - GAZETECİ
4SADULLAH ERGİNAVUKAT
5MUSTAFA NEDİM YAMALIDİŞ HEKİMİ
6ALİYE TİMİSİ ERSEVEREMEKLİ
7DENİZ ÇAKIRAVUKAT
8KEMAL AKKURTAVUKAT
9AYSUN PALALI KÖKTAŞİŞ KADINI
10ELİF TOPKAYA SEVİNÇPROJE YÖNETİCİSİ
11HÜSEYİN CAN GÜNERAVUKAT
12AYCAN KOÇTÜRKİŞ İNSANI
13ARMAĞAN ERDOĞANÖĞRETIM ÜYESI

ANKARA 1. BÖLGE 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1MEVLÜT KARAKAYAAKADEMİSYEN
2ÖNDER KAHVECİSENDİKACI
3EYYUP YILDIZİŞ İNSANI
4İBRAHİM ÇİFTÇİİŞ İNSANI
5OĞUZ YILMAZELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6LEVENT ÇAĞLANCIAVUKAT
7ŞENİZ SEZGİNHALKLA İLİŞKİLER UZMANI
8YİĞİT YILMAZMADENCİ
9SULTAN POLATEMEKLİ
10FUNDA GÜLERERFİLOLOG
11MURAT KARAKURTKAMU İŞÇİSİ
12AHMET KARAGÖZİŞ İNSANI
13ADNAN YİRİKSİGCI

ANKARA 1. BÖLGE 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1KORAY AYDINPOLİTİKACI
2AHMET EŞREF FAKIBABADOKTOR
3KEVSER OFLUOĞLUEMEKLİ ASKER
4YETKİN ÖZTÜRKSERBEST MESLEK
5MİNE BAŞAVUKAT
6BURÇİN ÇİÇEKMÜHENDİS
7METEHAN ERDEMİŞ ADAMI
8OSMAN TOPALİŞ ADAMI
9ONUR HONDOROĞLUMÜHENDİS
10ECE ÖZEN AKANDANIŞMAN
11AHMET ALTIPARMAKÜST DÜZEY YÖNETİCİ
12AHMET ERENOĞLUAVUKAT
13MUHAMMET ECELDİĞER

SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 1. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Ankara 1. Bölge'den 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Ankara 1. Bölge ilinden 13 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

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SON SEÇİMDE (2018) ANKARA 1. BÖLGE'DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FATİH ŞAHİN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
YALÇIN AKDOĞAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ALİ İHSAN ARSLAN- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MEVLÜT KARAKAYA- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
TEKİN BİNGÖL- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
LEVENT GÖK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ALİ HAYDAR HAKVERDİ- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
BÜLENT KUŞOĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GAMZE TAŞCIER- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
KORAY AYDIN- İYİ PARTİ
İBRAHİM HALİL ORAL- İYİ PARTİ

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