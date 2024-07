Ali Bahar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Bahar kariyeri ve biyografisi

Haberin Devamı

Haber Girişi: Ali Bahar, Antalya'nın önde gelen iş insanlarından biri olarak bilinir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı olarak görev yapmış ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Peki, Ali Bahar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ALİ BAHAR KİMDİR?

Ali Bahar, 1969 yılında Antalya Şarampol'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından inşaat mühendisliği alanında çalışmaya başlamış, daha sonra ticaret hayatına atılmıştır.

ALİ BAHAR KARİYERİ

Ali Bahar, ticaret hayatına babasının faaliyet gösterdiği tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe başlamıştır. Beyaz et, kırmızı et, hindi eti ve süt ürünleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurmuş ve yönetmiştir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olarak görev yapmıştır.