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1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? 1 Mayıs'ta özel sektöre mesai ücreti verilecek mi?

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1 Mayısta özel sektör tatil mi 1 Mayısta özel sektöre mesai ücreti verilecek mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:42

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Emek ve Dayanışma günü haftanın ilk gününe geliyor olması sebebiyle 1 Mayıs tatil mi, yarım gün mü soruları araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, özel sektör tatil mi?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün araştırmaları özel sektör ve kamu çalışanlarının yanı sıra öğrenciler tarafından da yapmak isteyenler tarafından da araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs dünyada pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, Türkiye'de 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar Pazartesi günü kapalı olacak.

1 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

1 Mayıs'ta kamu kurumları dışında özel sektörün tatil olup olmaması kuruma bağlıdır. Özel sektörde görev yapanlar mesai ücreti karşılığında 1 Mayıs'ta çalışabilmektedirler.

 

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