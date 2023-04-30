1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? 1 Mayıs'ta özel sektöre mesai ücreti verilecek mi?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için araştırmalar hız kazandı. 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün araştırmaları özel sektör ve kamu çalışanlarının yanı sıra öğrenciler tarafından da yapmak isteyenler tarafından da araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs dünyada pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, Türkiye'de 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar Pazartesi günü kapalı olacak.

1 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

1 Mayıs'ta kamu kurumları dışında özel sektörün tatil olup olmaması kuruma bağlıdır. Özel sektörde görev yapanlar mesai ücreti karşılığında 1 Mayıs'ta çalışabilmektedirler.