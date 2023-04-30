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1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#1 Mayıs Mesajları#1 Mayıs Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 17:15

1 Mayıs mesajları, emekçiler için büyük önem arz eden bugünün ilk saatleri itibariyle binlerce kişinin gündemini oluşturdu. Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 1 Mayıs sözleri ve mesajları paylaşımı yapacak olan pek çok kişi, internet üzerinden en güzel mesajlar, sözler ve görseller için araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, Türkiye'de 1923 yılından bu yana kutlanmakta olan 1 Mayıs sözleri ve mesajları için bol seçenekli alternatifler

1/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Anlamlı 1 Mayıs mesajları ve sözleri....İşçi Bayramı kutlama mesajları 1 Mayıs 2023 tarihinde gündemde yer alıyor. Bu yıl hem hafta sonuna hem de tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Birbirinden anlamlı 1 Mayıs mesajları ve sözleri aracılığıyla tüm emekçilerin bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden birbirinden anlamı 1 Mayıs mesajları alternatiflerini araştırıyor. İşte, Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen bu günde paylaşabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri ve mesajları



ANLAMLI 1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Yüz karası değil, kömür karası;
Böyle kazanılır ekmek parası.”
İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun!
1Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.

"Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Derken karanfil elden ele.... (Edip Cansever)" 1 Mayıs kutlu olsun el ele...

Emek hayattır gün gelir hatıra olur.....

Bir haykırıştır #1Mayıs. Bir varoluş, bir hatırlanıştır. Bizi biz yapan emekçilerin gününü kutluyorum.

Tüm farkı yaratan emektir!

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs ’ımız kutlu olsun.

Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.

Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.

2/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum

3/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü #1Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun.

İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz.

Emeğin, alınterin var olduğu yerde,
paylaşma adil olur.Saygı ve sevgi olur.Bugün günlerden #1Mayıs

4/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

1 Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.

Her zaman ve her koşulda hayatın devamı için emek veren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

Ülkemizin kalkınması ve geleceği için emeğini ortaya koyan, yüreğinde vatan sevgisi ile çalışıp, memleketimize değer katan tüm vatandaşlarımızın #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

5/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Oysa dünya, işçilerin omuzları üstünde durur. Kıpırdasın da gör.

Adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

İşçilikte cinsiyet eşitsizliğinin, emeğin sömürülmediği çocuk işçilerin olmadığı #1Mayıs kutlu olsun !

6/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

7/71 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

*”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir.

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