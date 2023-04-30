1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mesajları ve sözleri

Anlamlı 1 Mayıs mesajları ve sözleri....İşçi Bayramı kutlama mesajları 1 Mayıs 2023 tarihinde gündemde yer alıyor. Bu yıl hem hafta sonuna hem de tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. Birbirinden anlamlı 1 Mayıs mesajları ve sözleri aracılığıyla tüm emekçilerin bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden birbirinden anlamı 1 Mayıs mesajları alternatiflerini araştırıyor. İşte, Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen bu günde paylaşabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri ve mesajları







ANLAMLI 1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ



Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…



Yüz karası değil, kömür karası;

Böyle kazanılır ekmek parası.”

İşçinin ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun!

1Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.



"Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte

Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor

Derken karanfil elden ele.... (Edip Cansever)" 1 Mayıs kutlu olsun el ele...



Emek hayattır gün gelir hatıra olur.....



Bir haykırıştır #1Mayıs. Bir varoluş, bir hatırlanıştır. Bizi biz yapan emekçilerin gününü kutluyorum.



Tüm farkı yaratan emektir!



Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan #1Mayıs ’ımız kutlu olsun.



Emek her koşulda sermayeden bağımsızdır, ondan önceliklidir ve ondan üstündür. Emek olmadan sermaye olmaz. Sermaye ancak emeğin meyvesidir.



Emeğin önemini ve değerini bilen emeğe saygısı olan herkesin #1Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.



Ekmeğini helalinden kazanan Ve kazandığı ile yetinen tüm emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun.