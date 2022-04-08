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Zschaepe’nin mektup arkadaşının da evi basılmış!

#Neo-Nazi#AVRUPADAN HABER#Beate Zschaepe
Zschaepe’nin mektup arkadaşının da evi basılmış

Almanya’da önceki gün Neo-nazilere yönelik yapılan operasyonda, NSU teröristi Beate Zschaepe’nin mektup arkadaşı olan Neo-nazi Robin Schienemann’ın evinde de arama yapıldığı ortaya çıktı. Hafta ortasında yapılan aramaya aralarında özel timin de bulunduğu bine yakın polis katılmıştı. Toplam 11 eyalette 61 mekânda yapılan aramada 4 kişi gözaltına alındı.

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EVİNDE arama yapılanlardan birinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan C-18 adlı aşırı sağcı örgüt üyesi Robin Schienemann olduğu kaydedildi. Castrop-Rauxel bölgesinde yaşayan Robin Schienemann, aşırı sağcı örgütler arasında tanınan isimlerden biri. 37 yaşındaki Schienemann, 2013 yılında hapishanedeyken NSU teröristi Beate Zschaepe ile mektuplaşmasıyla gündeme gelmişti. Dortmund’da 2007 yılında bir süpermarkette 64 yaşındaki Tunus asıllı bir vatandaşa 4 el ateş ederek ağır yaralayan Robin S., 8 yıl hapse mahkûm edilmişti. Tutukluluğu sırasında, NSU’dan hüküm giyerek hapse giren Beate Zschaepe’ye mektup yazan Robin S., Zschaepe’den de mektubuna karşılık 26 sayfalık yanıt almıştı. İkili karşılıklı yazışmalarında cinsel içerikli fantezilerinden de bahsetmişti. İstihbaratın yazışmaları savcılığa bildirmesinden sonra olay medyaya da yansıdı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yeni hükümette Federal İçişleri Bakanı olarak görev alan SPD’li Nancy Faeser’in, Almanya’daki en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu belirtmesinden sonra ilk kez Neo-nazi yapılanmalarına yönelik geniş çaplı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda üçü Thüringen eyaletinde biri de Hessen eyaletindeki Fulda kentinde olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

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#Neo-Nazi#AVRUPADAN HABER#Beate Zschaepe

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