Zschaepe’nin mektup arkadaşının da evi basılmış!

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EVİNDE arama yapılanlardan birinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan C-18 adlı aşırı sağcı örgüt üyesi Robin Schienemann olduğu kaydedildi. Castrop-Rauxel bölgesinde yaşayan Robin Schienemann, aşırı sağcı örgütler arasında tanınan isimlerden biri. 37 yaşındaki Schienemann, 2013 yılında hapishanedeyken NSU teröristi Beate Zschaepe ile mektuplaşmasıyla gündeme gelmişti. Dortmund’da 2007 yılında bir süpermarkette 64 yaşındaki Tunus asıllı bir vatandaşa 4 el ateş ederek ağır yaralayan Robin S., 8 yıl hapse mahkûm edilmişti. Tutukluluğu sırasında, NSU’dan hüküm giyerek hapse giren Beate Zschaepe’ye mektup yazan Robin S., Zschaepe’den de mektubuna karşılık 26 sayfalık yanıt almıştı. İkili karşılıklı yazışmalarında cinsel içerikli fantezilerinden de bahsetmişti. İstihbaratın yazışmaları savcılığa bildirmesinden sonra olay medyaya da yansıdı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni hükümette Federal İçişleri Bakanı olarak görev alan SPD’li Nancy Faeser’in, Almanya’daki en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu belirtmesinden sonra ilk kez Neo-nazi yapılanmalarına yönelik geniş çaplı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda üçü Thüringen eyaletinde biri de Hessen eyaletindeki Fulda kentinde olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.