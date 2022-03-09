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Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri Akbank’ta Yuvam Hesap ile değer kazanıyor!

#Mavi Kart#Akbank#AVRUPADAN HABERLER
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri Akbank’ta Yuvam Hesap ile değer kazanıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler döviz mevduatlarını Akbank’a taşıyarak birikimlerini Yuvam hesap ile TL mevduat olarak değerlendirirken döviz kurlarındaki artış karşısında da kazanacak.

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YURT dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan, Adres Kayıt Sistemi’nde yurt dışı yerleşik olarak kayıtlı 18 yaşından büyük TC vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri, 1 Şubat 2022 ve sonrasında yurt dışı bankalardan Akbank’a transfer ettiği dolar, euro, sterlin ve İsviçre frangı cinsinden mevduatlarını TL’ye çevirerek Yuvam hesabı açabilecek. Hesap açılışları, 3, 6, 12 ve 24 ay vadelerde Akbank şubelerinden yapılabilecek.

STOPAJ ORANI SIFIR OLACAK
Hesap açılışlarında mevduatlar tercihe göre dolar, euro, sterlin ve İsviçre frangı döviz cinslerinden birine endekslenebilecek. Müşteriler, birikimlerini faiz oranı ile değerlendirirken vade sonunda kur getirisi faiz getirisinden daha yüksek ise getiri farkını da alabilecek. Üstelik buna ilave olarak Merkez Bankası’nın vadelere göre değişen oranlarda sağladığı ek getiriden de yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik müşterileri, döviz birikimlerini yurt içine taşımaları konusunda teşvik edecek olan Yuvam Hesap’ın stopaj oranı ise sıfır olacak.

 

 

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#Mavi Kart#Akbank#AVRUPADAN HABERLER

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