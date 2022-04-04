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YTB’den Türkçe Ödülleri Yarışması

#YTB#YTB Türkçe Ödülleri#AVRUPADAN HABER
YTB’den Türkçe Ödülleri Yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türk Diasporası içerisinde yazın alanındaki yetenekleri keşfetmek amacıyla ‘YTB Türkçe Ödülleri’ yarışması düzenliyor. Yarışma yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Türkçe dilinde yazmaya ve Türk Diasporası’na özgü edebiyat alanında yeni açılımlar yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Program Türkçenin doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefliyor.

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BU yıl 4. kez düzenlenen yarışmada deneme, öykü, şiir, ilk kitap alanlarına ek olarak Diaspora Çocuk Edebiyatı türüne de yer veriliyor. Toplamda beş kategoride düzenlenecek yarışmada her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgarî düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.

YTB’den Türkçe Ödülleri Yarışması
1 EYLÜL’DE KAZAN İLAN EDİLECEK
Başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek ve teknik değerlendirme 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Seçici Kurul değerlendirmesini ise 16 Temmuz-15 Ağustos 2022 arasında gerçekleştirdikten sonra 1 Eylül’de kazanan ilan edilecek. Başvurular başkanlık tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde www.obys.ytb.gov.tr adresine yapılacaktır. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.

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#YTB#YTB Türkçe Ödülleri#AVRUPADAN HABER

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