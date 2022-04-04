YTB’den Türkçe Ödülleri Yarışması

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BU yıl 4. kez düzenlenen yarışmada deneme, öykü, şiir, ilk kitap alanlarına ek olarak Diaspora Çocuk Edebiyatı türüne de yer veriliyor. Toplamda beş kategoride düzenlenecek yarışmada her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgarî düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.