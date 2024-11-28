Yaşar Üniversitesi dünya listesinde!

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Üniversitelerin interdisipliner alanda yaptıkları katkıyı ölçmek için hazırlanan Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilimler 2025 sıralamasında 92 ülkeden 749 üniversite yer aldı. Sıralama yapılırken üniversitelerin 2019-2023 yılları arasındaki akademik çalışmalarının verileri Elsevier’in Scopus veri tabanından alındı. Yaşar Üniversitesi, THE Disiplinlerarası Bilimler 2025 sıralamasına katılan Türk vakıf üniversiteleri arasında yedinci, Ege bölgesinde yer alan vakıf yüksek öğretim kurumları arasında ise birinci olma başarısını elde etti.