Yaşar Üniversitesi dünya listesinde!

Üniversitelerin interdisipliner alanda yaptıkları katkıyı ölçmek için hazırlanan Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilimler 2025 sıralamasında 92 ülkeden 749 üniversite yer aldı. Sıralama yapılırken üniversitelerin 2019-2023 yılları arasındaki akademik çalışmalarının verileri Elsevier’in Scopus veri tabanından alındı. Yaşar Üniversitesi, THE Disiplinlerarası Bilimler 2025 sıralamasına katılan Türk vakıf üniversiteleri arasında yedinci, Ege bölgesinde yer alan vakıf yüksek öğretim kurumları arasında ise birinci olma başarısını elde etti.

‘TOPLUMA FAYDALI BİLGİ İÇİN’Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, bu sıralamada yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Bilginin çok hızlı değiştiği ve küresel rekabetin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Üniversitemiz dünyadan 749 üniversitenin girmeyi başardığı Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilimler kategorisinde yer alan Türk vakıf üniversiteleri arasında yedinci, Ege bölgesinde bulunan vakıf yüksek öğretim kurumları arasında ise birinci sırada yer aldı. Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon kavramlarını benimsemiş bir üniversite olarak güçlü akademik geleceği daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve altyapıyla da bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi konusundaki çabalarımızın üniversitemizi daha yüksek seviyelere çıkaracağından eminim. Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak, sadece bilgi üretmekle kalmamış, aynı zamanda ürettiği bilgiyi topluma faydalı olacak şekilde kullanmayı daima ilke edinmiştir. Bu saygın sıralamada yer alarak başarımızı bir kez daha tescillemiş bulunuyoruz.”‘ETKİN VE VERİMLİ BİR ARAŞTIRMA’Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de uluslararası liste başarısı hakkında şunları söyledi: “Çok gururlandık. Times Higher Education (THE) bu sene üçüncü bir liste açıkladı. Onda da disiplinlerarası araştırmalardaki başarılara göre dünya üniversitelerini sıraladı. Yaşar Üniversitesi de performansıyla, bu sıralamaya giren yaklaşık 750 üniversite arasında ilk 400-500 bandında dünya sıralamasında yerini aldı. Bu liste, yapılan disiplinlerarası araştırmalar, bu araştırmaların etkileri, araştırmalara ayrılan beşeri sermaye ve diğer kaynaklara bakarak üniversiteleri sıralıyor. Türk üniversiteleri büyük bir başarı kazandı. Hindistan’dan sonra sıralamada en çok üniversitesi bulunan ikinci ülke Türkiye oldu. THE Disiplinlerarası Bilimler 2025 Sıralaması’na katılan Türk vakıf üniversiteleri arasında yedinci ve Ege bölgesindeki vakıf üniversiteleri arasında ise birinci olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bir başka kıvanç noktası da sıralamada daha yukarıdaki dünya üniversitelerine baktığımızda, onların girdilerinin onda biriyle, onların ürettiği akademik çıktıları elde ettiğimizi gördük. Bu aslında ne kadar etkin ne kadar verimli bir araştırma sistemimiz olduğunun da bir belgesi oldu.”