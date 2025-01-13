Ünlü Türk besteci Mustafa Özkent, Londra’da ilk kez sahne alacak

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1970’lerde imza attığı çalışmalarıyla tanınan Türk müzisyen, besteci ve aranjör Mustafa Özkent, İngiltere’de ilk kez 15 Ocak’ta Jazz Cafe Camden’da sahne alacak. En çok 1973 albümü “Gençlik İle Elele” ile tanınan, “psikedelik” ve pop/rock müzik türlerini caz doğaçlamalarıyla birleştiren Mustafa Özkent, Anadolu funk müziğinin öncüsü olarak tanındı. Özkent, İngiliz müzisyen Andy Votel tarafından “Anadolu rock’ın Dr. Frankenstein’ı” olarak anılıyor. Belçika’dan kendisine uzun süredir eşlik eden David Picardi liderliğindeki 7 kişilik orkestrasıyla birlikte sahne alacak Mustafa Özkent’e DJ Burak Çetindağ eşlik edecek. Özkent konserde ‘Gençlik ile Elele’ albümünün tamamını ve sonraki albümlerinden parçaları çalacak.