Ünlü Türk besteci Mustafa Özkent, Londra’da ilk kez sahne alacak

1970’lerde imza attığı çalışmalarıyla tanınan Türk müzisyen, besteci ve aranjör Mustafa Özkent, İngiltere’de ilk kez 15 Ocak’ta Jazz Cafe Camden’da sahne alacak. En çok 1973 albümü “Gençlik İle Elele” ile tanınan, “psikedelik” ve pop/rock müzik türlerini caz doğaçlamalarıyla birleştiren Mustafa Özkent, Anadolu funk müziğinin öncüsü olarak tanındı. Özkent, İngiliz müzisyen Andy Votel tarafından “Anadolu rock’ın Dr. Frankenstein’ı” olarak anılıyor. Belçika’dan kendisine uzun süredir eşlik eden David Picardi liderliğindeki 7 kişilik orkestrasıyla birlikte sahne alacak Mustafa Özkent’e DJ Burak Çetindağ eşlik edecek. Özkent konserde ‘Gençlik ile Elele’ albümünün tamamını ve sonraki albümlerinden parçaları çalacak.

65 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca Muazzez Abacı, Nükhet Duru, Ümit Besen ve Ferdi Özbeğen gibi isimlere aranjörlük ve prodüktörlük yapan Mustafa Özkent, uluslararası müzik koleksiyonerleri tarafından “Daddy of all Turkish Rarities” yani “Nadide Türk Plaklarının Babası” olarak anılıyor. DJ ve müzik yazarı Burak Çetindağ’ın sorularını yanıtlayan Mustafa Özkent, gençlere şu tavsiyeyi veriyor: “Yenilikçi ve yaratıcı olun. Alışılmışın dışına çıkıp yeni ufuklar keşfetmekten korkmayın.” Londra konseri öncesinde yeniliklere her zaman açık olduğunun sinyalini veren Özkent, “Her gün, yaratıcı bir gündür” sloganını benimsiyor ve şunları söylüyor: “Müziğimin her zaman yeni müzikal ufuklara kapı aralamasını umuyorum. Dinleyicilerin geleneksel olanın ötesindeki tarzları benimsemelerini ve yeni sentezlere açık olmalarını arzu ediyorum.” Konserin kapı açılış saati 19.00 olarak duyuruldu. The Jazz Café Camden, Londra’nın ünlü Camden bölgesinde, NW1 7PG adresinde yer alıyor.