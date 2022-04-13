Ukrayna ile Almanya arasında ‘istenmeyen adam’ gerginliği

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Kiev’de görmek istememesi, iki ülke arasında diplomatik ve politik gerginliğe yol açtı. Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın durdurulması için Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile dün (salı) Varşova’da bir araya gelen Steinmeier, ‘Avrupalı dayanışması’ sergilemek amacıyla Estonya, Letonya ve Litvanya devlet başkanlarıyla birlikte Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek istediklerini söyledi. Zelenski ise kendisini Kiev’de görmek istemediğini bildirdi. Steinmeier, “Ben buna hazırdım. Ama belli ki, Kiev bunu arzu etmiyor” diyerek dolaylı bir biçimde Ukrayna’da ‘istenmeyen adam’ olduğunu söyledi. Kiev’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak muhtemelen Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya ve Putin ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Zelenski’nin kendisini kabul etmek istemediği düşünülüyor.

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SCHOLZ’UN GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Almanya’dan başta silah olmak üzere her alanda yardım bekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu tutumu, özellikle diplomatik ilişkilerde gerginliğe yol açtı. Almanya’da politik çevreler bunun dramatize edilmemesi gerektiğini vurgularken, bu durumda Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna’yı ziyaret etmesinin mümkün olmayacağı görüşünü savunanlar da oldu. “İki ülke arasında köprü kurulmasına özen göstermeliyiz” diyen Alman politikacılar, “Cumhurbaşkanı istenmeyen bir ülkenin başbakanının Kiev’i ziyaret etmesi doğru olmadığı gibi mümkün de değil” açıklamasında bulundular. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya politikasının yanlış olduğunu, ‘Kuzey Akım 2’ doğal gaz boru hattı projesinde ısrar etmesinin hata olduğunu itiraf ederek özür dilediğini de hatırlattılar.

‘ALMANYA BİR NUMARALI PARTNER’

Kiev Belediye Başkanı olan eski Dünya Boks Şampiyonu Vitali Klitschko’nun kardeşi Vladimir Klitschko, Steinmeier’in ziyaretine karşı olunmasını doğru bulmadığını söyledi. Bild’e açıklamalarda bulunan Klitschko, “Umarım Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti ertelenmiştir ve önümüzdeki haftalarda gerçekleşir. Almanya hem maddi hem insani hem de Ukraynalı sığınmacılara sahip çıkma konularında Ukrayna’nın bir numaralı partneridir. Daha fazla silah ihtiyacımız olduğu halde silah yardımı da yapmaktadır. Ben Almanya ile Ukrayna arasında köprülerin kurulmasına devam edilmesini istiyorum” dedi.

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‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK’

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin, Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesine ve Rusya’ya yaptırımların artırılmasına tam destek verdiği yinelendi. Yeşiller’li Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Kaybedecek zamanımız yok” dedi. Salı günü bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Kiev’e hareket eden Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth (SPD) ve Avrupa İlişkileri Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter (Yeşiller) Rusya’ya petrol ambargosu uygulanmasını istediler.