Uçakla seyahat bu yıl cep yakacak

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BUNUN nedeni, uçak biletlerinden kesilen havacılık vergisinin 1 Mayıs’tan itibaren artırılmasıdır. Bu artış, Alman havaalanlarından kalkan tüm yolcu uçaklarıyla yapılacak seyahatları etkileyecek. Uçuşun hedefine bağlı olarak vergi oranları bilet başına 15.53 ile 70.83 Euro arasında olacak. 1 Mayıs tarihine kadar, üç uzaklık mesafesine göre 12.48 Euro ile 56.91 Euro arasında havacılık vergisi kesiliyordu. En son 2020 yılında artırılan vergi oranları, 1 Mayıs itibariyle yüzde 22.5 ile yüzde 24.5 arasında tekrar zam gördü.

ALMANYA 1. SIRADA

27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden sadece dokuzu uçuş vergisi kesiyor. Almanya, Avrupa’da en yüksek uçak vergisi kesen ülkelerin başını çekiyor. Bilindiği gibi, havacılık vergisinin artırılması, federal Alman hükümetinin gelirlerini artırarak bütçesini finanse etmek için hedeflediği ‘2. Bütçe Finansman Yasası’ paketinin bir parçasıdır. Federal İstatistik Dairesi’nden açıklanan verilere göre, 2023 yılında havacılık vergisi yoluyla 1.5 milyar Euro gelir elde edildi. Uçakla seyahatin bu yıl pahalanmasıyla birlikte, memlekette tatil yapmak isteyen Almanyalı Türklerin büyük bir bölümünün arabayla seyahati tercih etmeleri bekleniyor. Bu nedenle, bugünkü yazımın ilerleyen bölümünde, sizler için Türkiye’ye götürülecek yabancı plakalı taşıtlarla ilgili mevzuatı inceleyip bilmeniz gereken en önemli bilgileri Tatil Dosyası’nda derledik.

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HASTANE ATLASI YAYINA GİRİYOR

Almanya’nın siyasi gündeminde olan ve önceki gün kabinede kabul edilen Hastane Reform Yasa Tasarısı koalisyon hükümeti ortakları ile muhalefet arasında sert tartışmalar neden olurken, tasarının ilk ayağı olan ve hastanelerin hizmet kalitesi hakkında daha fazla bilgi erişimini hedefleyen Klinik Atlası, bu ay yürürlüğe girdi bile. Hastaların çevrimiçi olarak daha iyi bir şekilde uzmanlık alanları, personel sayısı veya kliniklerin vaka sayıları hakkında bilgi alması hedefleniyor. İnteraktif Hastane Atlası ile kliniklerin kalitesi daha şeffaf hale gelecek. Örneğin, hastalar veya hasta yakınları, planlanan bir ameliyat öncesinde, bu tıbbi müdahalenin hangi hastanede ne sıklıkta gerçekleştirildiği hakkında bilgi alabilirler. Veri karşılaştırmasıyla, planlanan ameliyat için hangi kliniğin uzman olduğu bilgisi elde edilebilir.

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HANGİ VERİLER GÖRÜLEBİLECEK?

İnteraktif Hastane Atlası üzerinden, kliniklere ilişkin şu verilere ulaşılabilecek:

- Vaka sayıları (1 Ekim 2024’ten itibaren 65 performans grubuna göre ayrılmış)

- Hekim ve hemşire personel istihdamı

- Belirli sağlık hizmetlerinde tespit edilen komplikasyon oranları

- Kliniklerin yetkilendirilmiş bakım ve hizmet sınıf ve seviyeleri

---BİTTİ---

TATİL DOSYASI -1-

TAŞITLAR İÇİN YOLCU REHBERİ

YAZIMIN başında da belirttiğimiz gibi, Almanya çıkışlı uçak yolculuklarından kesilen havacılık vergisinin, uçuş mesafesine göre yüzde 25 yakın oranda zamlandırılması, bu ülkede yaşayan sıla yolcularını büyük çoğunlukla arabayla seyahate yönlendirecektir. Biz de bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yabancı plakalı taşıtlar için hazırlanan ve 8 Ocak 2024 tarihi itibariyle güncellenen Yolcu Rehberi’ni inceledik ve siz değerli okurlarımız için arabayla Türkiye yolculuğu için bilmeniz gerekenleri soru-cevap şeklinde derledik.

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Kimler yabancı plakalı taşıt ile Türkiye’ye giriş yapabilir?

* Yurt dışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye’ye getirebilir.

* Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilir.

* Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekiyor.

* Yurt dışında yerleşik olma; olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunmasını ifade eder.

* Taşıt getirecek kişilerin yurt dışında ikametgâhının bulunması şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son 1 yılın 185 gününü fiilen yurt dışında geçirseler de yurt dışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurt dışında yerleşik sayılmazlar.

* Yurt dışına çalışmak, öğrenim görmek amacıyla veya geçici görevle gidip kesin dönüş yapan vatandaşlarımız, ikametlerini Türkiye’ye naklettiklerinden yabancı plakalı kara taşıtlarını geçici olarak Türkiye’ye getiremezler.

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185 GÜNLÜK SÜRENİN HESABI NASIL YAPILIYOR?

* Yurt dışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş-çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılacak. Pasaport veya kimlik bilgileri programına girildikten sonra, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurt dışında kalınan süreleri hesaplıyor.

* Son 1 yıl içinde Türkiye’ye farklı pasaport veya kimliklerle giriş-çıkış yapan kişilerin, 185 günlük süre hesabının hatalı yapılmaması için gümrük idaresine bilgi vermesi gerekiyor.

* Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplamda 185 günden fazlasını yurt dışında geçiren ve olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişiler yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlamış sayılacaklar.

* Her girişte 185 gün yurt dışında bulunma şartı gümrük idaresince kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir.

* Avrupalı Türkler bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan ‘Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama’ hizmetini kullanarak sorgulayabilirler. Ayrıca yurda giriş-çıkış işlemlerine ilişkin bilgiler de yine türkiye.gov.tr adresinden ‘Yurda Giriş/Çıkış Belge Sorgulama’ hizmeti kullanılarak sorgulanabilir.

* Yola çıkmadan önce türkiye.gov.tr adresinden yukarıdaki sorguların yapılması veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması gümrük kapılarında yaşanacak mağduriyetleri engelleyecektir.

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DEVAM EDECEK: Yurt dışında yaşayan emeklilerde de 185 gün şartı aranacak mı?