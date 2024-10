Türk girişimciler Berlin’de buluştu

Haberin Devamı

ETKİNLİKTE konuşan Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Almanya’daki Türk iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çok önemli katkılarda bulunduklarını belirtirken, , bu ülkede de yüz binlerce kişiye istihdam sağladıklarını da vurguladı. Özellikle genç kesimlerin kurdukları start-up şirketleriyle Almanya’da daha görünür hale gelmeye başladıklarını belirtirken, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ve Almanya’daki başkonsoloslukların her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyledi. Başkonsolos Şanlı, “Kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman sonuna kadar açıktır. Biz iş insanlarımıza da gerek duydukları her alanda destek vermeye hazırız” dedi. Türk-Alman Girişimciler Derneği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan da farklı alanlarda faaliyet gösteren genç girişimlerin zor koşullarda kendi şirketlerini kuran birinci nesil Türk iş insanlarından daha başarılı bir performans sağlayacaklarına gönülden inandığını belirtirken, kendilerine her alanda yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Başkonsolos İlker Okan Şanlı

TDU Başkanı Remzi Kaplan

Dilara Erdem

YENİ FIRSATLARA TEŞVİK

‘Networking Etkinliği’ni 3 yıl önce ilk kez hayata geçirmiş olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Dilara Erdem de ‘kardeş kuruluş’ TD-IHK ile iş birliği ile daha fazla insana ulaşma imkânı bulduklarını söyledi. IHK Berlin’in birçok önemli konuda danışmanlık hizmeti verdiğini hatırlatan Erdem, “Birçok teşvik programları var. Devletin, Berlin Senatosu’nun ve Avrupa Birliği’nin (AB) sunduğu 5 bini aşkın teşvik programı var” dedi. Start-up şirketlerini kuranların bu teşvik programlarından yararlanabileceklerini ve kendilerinin de severek danışmanlık hizmeti verebileceklerini de dile getirdi. TD-IHK Genel Müdür Yardımcısı Nalan Yetim de IHK Berlin ile başlatılan bu iş birliğinin geliştirilerek sürdürüleceğini vurgularken, hangi alanda olursa olsun kendi şirketlerini kuran ve kuracak olan Türklere ve Türk kökenlilere danışmanlık başta olmak üzere her alanda hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı.

TD-IHK Genel Müdür Yardımcısı Nalan Yetim

Ali Demiral

Tolga Ermiş

ÖRNEK START-UP’ÇILAR

Etkinlikte kendi ‘start-up’ şirketlerini kuran örnek iş insanları da kısa birer sunum yaptılar. ‘BeeBi Consulting’ şirketinin kurucusu ve CEO’su Ali Demiral, ‘Türk danışmanlık hizmetlerinin Alman pazarına girişinde öncelikler’ başlıklı konuşmasında, Türk girişimcilerin Alman iş dünyasına entegrasyonunda izlenmesi gereken stratejileri paylaştı. BeeBi Consulting’in Bilişim Teknolojileri (IT) dalında hizmet verdiğini ve bazı başka ülkelerde de şubelerinin bulunduğunu söyledi. Aynı dalda hizmet veren ‘promiseQ’ kurucusu ve CEO’su Tolga Ermiş, ‘Mevcut fonlar ve devlet teşvikleri’ başlıklı sunumuyla, girişimciler için Almanya’daki fon kaynakları ve devlet destek programları hakkında önemli bilgiler verdi.