Türk eğitim elçisine ‘Yaşam Boyu Başarı’ Ödülü

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LONDRA’DA mesleğine devam eden Dilek Livaneli, İngiltere’deki She Inspire Vakfı tarafından toplumda fark ve sosyal etki yaratan kadınların çabalarını onurlandıran ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı. Kadınların dünyaya yaptığı olağanüstü katkıların zenginliğini kutlayan ‘She Inspire Ödülleri’, bu yıl İngiltere’de 10. yıl dönümünü kutluyor. Dilek Livaneli, her kesimden kadının cesaret, zafer, nezaket, şefkat, dönüşüm, beceri ve başarının olağanüstü örneklerini sergilediği ödül gecesinde Türkiye’yi temsil ettiği için gurur duyduğunu belirtti. Yaklaşık 10 bin başvuru arasından Dilek Livaneli, dünya çapında final aşamasına ulaşan 16 farklı ülkeden 16 kadın finalistten biri olup jüri değerlendirmesi sonucu ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı. Samsun Kumköy İlkokulu öğretmeniyken, hayata geçirdiği projelerle onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2014 yılı için seçtiği ‘En iyi 50 öğretmeni’ arasına seçilmişti.