Türk eğitim elçisine ‘Yaşam Boyu Başarı’ Ödülü

LONDRA’DA mesleğine devam eden Dilek Livaneli, İngiltere’deki She Inspire Vakfı tarafından toplumda fark ve sosyal etki yaratan kadınların çabalarını onurlandıran ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı. Kadınların dünyaya yaptığı olağanüstü katkıların zenginliğini kutlayan ‘She Inspire Ödülleri’, bu yıl İngiltere’de 10. yıl dönümünü kutluyor. Dilek Livaneli, her kesimden kadının cesaret, zafer, nezaket, şefkat, dönüşüm, beceri ve başarının olağanüstü örneklerini sergilediği ödül gecesinde Türkiye’yi temsil ettiği için gurur duyduğunu belirtti. Yaklaşık 10 bin başvuru arasından Dilek Livaneli, dünya çapında final aşamasına ulaşan 16 farklı ülkeden 16 kadın finalistten biri olup jüri değerlendirmesi sonucu ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı. Samsun Kumköy İlkokulu öğretmeniyken, hayata geçirdiği projelerle onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2014 yılı için seçtiği ‘En iyi 50 öğretmeni’ arasına seçilmişti.

TÖREN MANCHESTER’DA DÜZENLENDİLivaneli bu başarısıyla dünyanın en iyi öğretmenleri listesine adını yazdıran ilk Türk oldu. Eğitimin Nobeli olarak adlandırılan ve ödülü 1 Milyon Dolar olan Global Teacher Prize’a aday gösterilip eğitim elçisi seçilen Dilek Livaneli ayrıca 2019’da Avrupa Parlamentosu tarafından ‘Uluslararası Lider Kadın’ ödülünü alıp dünyanın en ilham veren sekiz kadınından biri seçilmişti. Livaneli, bu defa da ‘ She Inspires Foundation ’ isimli vakıf tarafından düzenlenen ‘She Inspires Awards 2024’ yarışmasında ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülüne aldı. Dünya çapında 16 finalist kadın arasında birinci oldu ve İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen törende ödülünü teslim aldı. Bu yıl onuncusu düzenlenen ödül törenine sanat, siyaset ve ekonomi alanında dünyanın birçok yerinden temsilciler katıldı. Manchester Türk Konsolosu Sefa Sert de destek için Dilek öğretmenin yanında yer aldı. International School of London’da öğretmenlik mesleğine devam eden Dilek Livaneli, eğitim elçiliği programı yürüterek Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Bridge to Türkiye Fund’da gönüllü olarak projeler üretmeye ve köy okullarına yardım köprüleri kurmaya devam ediyor.‘BU BAŞARI ÜLKEMDEKİ TÜM KADINLARA ARMAĞAN OLSUN’Başarısını ülkemizdeki tüm kadınlara armağan eden Livaneli şunları söyledi, “Günümüzde güzel haberlere, umut veren hikâyelere ihtiyacımız var, bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin ilkel ve imkânsız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikayemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslarası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim. Kazandığım ödüllerden ziyade kazandığım gönüllerin mutluluğunu yaşıyorum.”