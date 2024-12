‘Türk bayrağını gören önümüze atladı’

Haberin Devamı

KULÜP üyeleri, motorlarındaki Türk bayraklarıyla gören Orta Asya ve Türki cumhuriyetlerinde kendilerine yapılan ilginin tarifsiz bir duygu olduğunu ifade ettiler. Gittiği her ülkede Türk büyükelçilik ve dış temsilciliklerce ağırlanan motor kulübünü Köln Başkonsolosu makamında kabul etti. Konsolosluk yetkilileri Köln Deutz fuar alanında motor kulüp standını ziyaret ettiler. 2005 yılında kurulan Türk motor Kulübü’nün kurucu başkanı ve sözcüsü Bülent Kocaoğlu motor bahane Türklük şahane sloganı ile çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi. “Türk olmayı geleneklerimizi göreneklerimizi, gerçek dostluğu, milli bayramları, dini bayramları birbirimize olan sevgiyi saygıyı sadakati ve Türk bayrağına olan saygıyı herkese öğreten bir motor kulübü üyeleriyiz. Açıkçası Avrupa’da gitmediğimiz bir yer kalmadı. 2022’de Avrupa dışına çıkmak için bir Asya turu yaptık ve Asya’yı gezdik geldik. Moğolistan’a kadar uzandık iki ay boyunca motor üzerindeydik. Türkiye’ye defalarca gittik. Benim şahsen motorla Türkiye’ye gidişim on oldu. Ama bizden mesela Atila abimiz var ki o her sene Türkiye’ye motorla gider.”

HER TURA KAÇ MOTORLU EŞLİK EDİYOR?Kocaoğlu şöyle devam etti: “Turlara farklı sayıda katılım sağlanıyor. Yani her etkinliğin bir alıcısı var hani herkesin bir alıcısı var misali gibi. Çünkü uzun turların seveni var kısa turların seveni var. Kayak etkinliklerimiz var aile eğlencelerimiz var milli bayramlarımız var hepsinin bir alıcısı var hepsinin bir seveni var. Hani 200 kişi ile bir tura gidilmez. Zorlukları var. Bizim aslında kuru bir iddianız yok. Şu merdivenle şuraya çıkalım bu merdivenlerin o tarafına gidelim gökdelenin en tepesine çıkalım gibi bir amacımız hiç olmadı. 20 yıldır aynı seviyede aynı güzelliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına amme hizmeti veriyoruz desem yeridir. Ama Asya Afrika Avrupa kıtalarını ayak bastık. Sıra şimdi 2026’da inşallah Amerika hedeflerimiz var ama şimdi biz zaten geleceğimiz yerdeyiz motor camiasında çok sevilen bir kulüp olmak bizim hedefimizdi bitti.”BAZEN DE ÇEKMEDİĞİMİZ ÇİLE KALMADIKocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa’da çok şükür tanımadığımız büyükelçimiz tanımadığımız başkonsolosumuz yok. Çok samimi dostluklarda edindik. Bakü’den diğer büyükelçilere kadar tamamı olmasa da çoğunun huzurunda masalarına oturup çay içtik. Yine daha dört ay önce Tunus Büyükelçisi Başkonsolosu hepsine sarıldık hepsini öptük hepsiyle bir zaman geçirdik. Bazen de çile, Asya’da çekmediğimiz rezillik kalmadı. Korona bazen bizi ülkelere mahpus etti, çıkamadık. Kazakistan’dan Azerbaycan’a gidemedik iki hafta boyunca bir limanda dikili kaldık. Azerbaycan almadı bizi. Ülkeyi kapatmışlardı karadan motorları gönderdik biz uçakla gittik. Ama oralarda da Ermenistan ve Gürcistan’da sorunları vardı o yüzden kapatmışlardı. Otel bulamadık tır tır yalvarıp tır dorselerinde yattığımız oldu. Çöllerde kumlara girip kumla yattığımızı anlatmayayım polislerle geçirdiğimiz bazı komik şeyleri mi yani bizde hikaye çok. Cezayir’de aynı şekilde yaşadığımız macera kalmadı. En güzeli de Türk bayraklarını görünce önümüze atlayanlar.” 5/8-12 tarihleri arasında gezilebilen Köln motor Intermot uluslararası motor fuarı yetkilileri Türk motor kulübüne özel ayrıcalık yaparak stantlarından hiçbir ücret talebi etmeyerek geniş bir stant ayırdı.