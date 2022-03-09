Türk avukata Aile Bakanlığı’nda üst düzey görev

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Daimagüler’in görevlendirilmesi kabine toplantısı sonrası duyuruldu. Daimagüler, Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütecek. Yeni birim, Almanya’daki Roman vatandaşlara karşı ön yargı ve düşmanlıkların önlenmesi için mücadele edecek. En kısa sürede çalışmalarına başlayacak olan birim, bakanlık adına projeleri koordine edecek. NSU duruşmalarında adı ön plana çıkan ve aşırı sağa yönelik çalışmalarıyla bilinen avukat Mehmet Daimagüler’in ‘Empörung reicht nicht, unser Staat hat versagt’ (Kızmak Yetmez, Devletimiz Başarısız Oldu), ‘Kein schönes Land in dieser Zeit. Das Maerchen von der gescheiterten Integration’ (Bu Zamanlarda Güzel Bir Memleket Değil. Uyumun Başarısız Olduğu Masalı) ve ‘Der Verletzte im Strafverfahren’ (Ceza Yargılamasının Mağduru) adlı üç kitabı bulunuyor.