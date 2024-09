Tiyatro Frankfurt ‘Boş Çerçeve’ ile perdeyi aralıyor

Haberin Devamı

TİYATRO Frankfurt’un Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde sahneye koyduğu, süpervizörlüğünü de Ayla Algan’ın üstlendiği oyun bir aile draması. Vedat Diri’nin yazdığı ve Tiyatro Frankfurt’un Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu’nun yönettiği Almanca üstyazılı oyun dakikalarca alkışlandı. Frankfurt ve çevresinden çok sayıda Türk ve Alman tiyatroseverin katıldığı gecede izleyiciler arasında Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Muavin Konsolos Fatih Şahin, Kültür ve Eğitim Ataşeleri Ferruh Parmaksız ile Fatih Kılıç, oyunun yazarı Vedat Diri, Yönetmen ve Oyuncu Burcu Uygur, Gallus Tiyatrosu Direktörü Winfried Becker, Program Direktörü Heike Bonzelius da yer aldı.

‘HER ŞEY SEVMEKLE BAŞLAR’Edebi dili ve derinliğiyle toplumun pek çok sorununa değinen ‘ Boş Çerçeve ’, izleyenleri bir yandan kahkahalarla güldürürken, diğer yandan duygusal anlarda gözyaşlarına boğdu. Gerilimli sahnelerde seyirciyi rahatlatan oyun, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği etkileyici bir performans sergiledi. Oyunun müziklerine imza atan ve aynı zamanda sahnede de rol alan Cem Şimşek’in besteleri dikkat çekerken, Almanca çevirisini yapan Venüs Bekar, oyunun iki dilde sahnelenmesini sağlayarak izleyiciye çift dilli bir tiyatro deneyimi sundu. Yönetmen Kellecioğlu, prömiyer sonrasında yaptığı konuşmada, “Bugün, Frankfurt’ta bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İzleyicimiz, bu geceye özel bestelenen müzikleri dinledi, üç boyutlu dekorun içine çekildi ve sahnede söylenmemiş sözleri duydu. Her şey sevmekle başlıyor. İnsan, gökyüzü kadar geniş ve kapsayıcı olmalı; her koşulda mutlu olabilmeli, çünkü hayat hem uzun hem de bir o kadar kısa” dedi.GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIKOyun provalarında çok çalıştıklarını, gece-gündüz demeden özenle her ayrıntıyı ince ince düşünerek sahneye hazırladıklarını belirterek, Türk tiyatrosunun Avrupa’da en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmalarını var gücüyle sürdüreceklerinin altını çizen Yönetmen Kellecioğlu, “Bugün gördük ki oyunumuz, seyircimiz tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu, bizim için en büyük ödül” diye konuştu. Tüm ekibi tebrik eden Frankfurt Başkonsolosu Akdevelioğlu da bir konuşma yaparak, Almanya’daki Türk tiyatrosunun önemine dikkat çekerek, Tiyatro Frankfurt’a desteklerini sürdüreceklerini vereceklerini belirtti ve sanatın toplumlar üzerindeki etkisine vurgu yaparak Mustafa Kemal Atatürk ’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlattı. Tiyatro Frankfurt’un bu yılın en dikkat çekici projelerinden biri olan ‘Boş Çerçeve’, 18-19 Ekim tarihlerinde Frankfurt Gallus Tiyatrosu ’nda yeniden sahnelenecek.OYUNCU KADROSU VE TEKNİK EKİPOyuncular: Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu. Oyunun reji asistanlığını Gonca Ekiz üstlenirken, sahne konsepti ve tasarımı Hannan Aslan ’a, dekor tasarımı Şahin Vural’a, kostüm tasarımı Demet Öztürk’e ait. Teknik ekipte (ışık ses ve efekt) ise Alperen Alan, Selin Topdemir ve sahne gerisinde Sevda Şahin görev aldı.