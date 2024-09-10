Tiyatro Frankfurt ‘Boş Çerçeve’ ile perdeyi aralıyor

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TİYATRO Frankfurt’un Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde sahneye koyduğu, süpervizörlüğünü de Ayla Algan’ın üstlendiği oyun bir aile draması. Vedat Diri’nin yazdığı ve Tiyatro Frankfurt’un Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu’nun yönettiği Almanca üstyazılı oyun dakikalarca alkışlandı. Frankfurt ve çevresinden çok sayıda Türk ve Alman tiyatroseverin katıldığı gecede izleyiciler arasında Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Muavin Konsolos Fatih Şahin, Kültür ve Eğitim Ataşeleri Ferruh Parmaksız ile Fatih Kılıç, oyunun yazarı Vedat Diri, Yönetmen ve Oyuncu Burcu Uygur, Gallus Tiyatrosu Direktörü Winfried Becker, Program Direktörü Heike Bonzelius da yer aldı.