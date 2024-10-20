Sol Parti’de nöbet değişimi

Haberin Devamı

Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halle kentinde “Adil bir gelecek için hazır-Sol Parti” sloganıyla düzenlenen kurultayda dün yapılan oylamada, Ines Schwerdtner delegelerin yüzde 78’9’unun, Jan van Aken de yüzde 88’inin desteğini aldı. Sol Parti Berlin Teşkilat Başkanı Maximilian Schirmer delegelerin yüzde 56.6’sının, Federal Meclis milletvekili Ateş Gürpınar da yüzde 76.6’sının desteğiyle Eş Başkan Yardımcısı seçildiler. Schwerdtner ile van Aken, son yıllarda olduğu gibi özellikle bölünmeden sonra büyük ölçüde oy kaybeden partilerini yeniden canlandırmak için el ele vererek kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söylediler. 2023’te Sol Parti’ye üye olan gazeteci Schwerdtner ile 2017-2021 yasama döneminde Sol Parti Federal Meclis milletvekili olarak görev yapan van Aken, hedefin gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde yüzde 5 barajını rahat bir şekilde aşmak olduğunu vurguladılar.

Haberin Devamı

‘FİLİSTİN TANINSIN’Seçim programında sosyal adalet, sosyalizm, barış ve Doğu (Almanya) politikasına ağırlık verilmesi yer alan Sol Parti’nin yeniden ‘Doğu’nun sesi’ olacağı görüşünün de altı çizildi. Öte yandan Sol Parti’nin kurultayında İsrail’e silah verilmemesi ve 1967 yılındaki sınırları içindeki Filistin devletinin tanınması da karara bağlandı. İsrail’in Filistinlilere soykırıma giriştiği içerikli önerge ise geri çevrildi.

‘BARAJI AŞAMAMIŞTI’

Sol Parti, Almanya’da 2021 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 4.9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamamış, ancak 3 adayı seçim bölgelerinde en fazla oy aldığı için Federal Meclis’e 39 milletvekili gönderen göndermişti. Partiden ayrılanların bu yıl başında ‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) adı altında yeni bir parti kurması üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile eski Doğu Almanya sınırları içindeki Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’deki Eyalet Parlamentosu seçimlerinde büyük ölçüde oy kaybına uğrayan Sol Parti’nin eş başkanları sorumluluğu alıp bir daha aday olmayacaklarını açıklamıştı.