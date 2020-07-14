Şimdi de Jilet Ayşe’ye mi

FRANKFURTER Rundschau gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde uzun süreden beri ırkçıların hedefinde olan İdil Baydar’a ait kişisel bilgiler Hessen’de bir karakoldaki bilgisayardan araştırıldı. Haberde karakolun hangi şehirde olduğu bilgisine yer verilmedi. Sosyal medya fenomeni 45 yaşındaki Baydar, komedi şovlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa dikkat çekiyor. Toplumda var olan ön yargıları hiciv ediyor. Baydar Berlin’de uyum ödülü de almıştı.

POLİSLER BİLGİYİ ALIYOR, IRKÇILAR TEHDİT EDİYOR

Polislerin kişisel bilgilerini araştırdığı NSU terör çetesinin ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız ve küçük kızı NSU 2.0 imzalı mektuplarla 13 kez ölümle tehdit edilmişti. Şikayet üzerine yapılan incelemede avukatın kişisel bilgilerine Frankfurt’ta bir karakoldaki bilgisayardan araştırıldığı ortaya çıkmıştı. 40 polis hakkında başlatılan inceleme sonunda 5 polis görevden alınmıştı. Başay Yıldız’ın üç yaşındaki kızı yaklaşık 18 aydır polis korumasına alındı.

SAVCILIK ARAŞTIRIYOR

Aynı şekilde milletvekili Wiesler de iki kez NSU 2.0 imzalı ırkçı hakaretler ve ölüm tehdidi içeren mektuplar almıştı. Milletvekilinin kişisel bilgilerine de Hessen emniyetindeki polis bilgisayarından ulaşıldığı belirlenmişti. Polis bilgisayarlarından kamuoyunda tanınan kişilere ait kişisel bilgilerin araştırması ve ardından da ölüm tehditleri içeren mektupların gönderilmesiyle ilgili Frankfurt savcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Savcılık sözcüsü Nadja Niesen soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, başka kimin benzer şekilde mağdur edilip edilmediğinin araştırıldığını kaydetti.