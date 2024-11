Şimdi de Almanya’da geri çağırma başlattı

Haberin Devamı

Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix markalarına ait bazı içeceklerin dolum sürecinde küçük metal parçalarının şişelere karışma olasılığı nedeniyle ürünleri geri çağırıyor. Geri çağrılan şişeler, 4 Şubat 2025-12 Nisan 2025 dönemlerini içeren son tüketim tarihlerine sahip olup, şişe arkasındaki etiketin üzerinde son tüketim tarihinin hemen altında ‘WP’ kodunu taşıyor. Coca-Cola, olası metal içeren şişelerden içilmemesi gerektiğini önemle vurguluyor. Etkilenen ürünler, satın alınan satış noktasına iade edilebiliyor ve makbuz olmaksızın ücret iadesi yapılıyor. Daha fazla bilgi için Coca-Cola HBC Austria GmbH’nin internet sitesine başvurulması istendi.

HANGİ İÇEÇEKLER VAR

Almanya’da geri çağırma işlemi Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerini kapsıyor. Geri çağırma, 0.5 litrelik PET şişelerdeki şu ürünler için yapıldı.

* Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light.

* Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Zitrone Zero, Fanta Exotic Zero.

* Sprite, Sprite Zero.

* MezzoMix.