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Şimdi de Almanya’da geri çağırma başlattı

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#AVRUPADAN HABER#Coca-Cola#Mezzomix
Şimdi de Almanya’da geri çağırma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 10:52

Avusturya’da milyonlarca içecek şişesini geri çağıran Coca-Cola, şimdi de Almanya’daki bazı eyaletlerde geri çağırma işlemi başlattı.

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Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix markalarına ait bazı içeceklerin dolum sürecinde küçük metal parçalarının şişelere karışma olasılığı nedeniyle ürünleri geri çağırıyor. Geri çağrılan şişeler, 4 Şubat 2025-12 Nisan 2025 dönemlerini içeren son tüketim tarihlerine sahip olup, şişe arkasındaki etiketin üzerinde son tüketim tarihinin hemen altında ‘WP’ kodunu taşıyor. Coca-Cola, olası metal içeren şişelerden içilmemesi gerektiğini önemle vurguluyor. Etkilenen ürünler, satın alınan satış noktasına iade edilebiliyor ve makbuz olmaksızın ücret iadesi yapılıyor. Daha fazla bilgi için Coca-Cola HBC Austria GmbH’nin internet sitesine başvurulması istendi.

HANGİ İÇEÇEKLER VAR
Almanya’da geri çağırma işlemi Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerini kapsıyor. Geri çağırma, 0.5 litrelik PET şişelerdeki şu ürünler için yapıldı.
* Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light.
* Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Zitrone Zero, Fanta Exotic Zero.
* Sprite, Sprite Zero.
* MezzoMix.

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#AVRUPADAN HABER#Coca-Cola#Mezzomix

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