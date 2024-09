‘Sevgili Katilim Berlin’, Altın Portakal’da yarışacak

Haberin Devamı

Filmin yapımcılığını, Türkiye’de sinema dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan yönetmen ve yapımcı Murat Şeker üstleniyor. Türkiye’de özellikle ‘Çakallarla Dans’ serisi ve ‘Aşk Tutulması’ gibi gişe başarısı elde eden filmlerle adından söz ettiren Şeker, bu projeyle birlikte ilk kez Almanya’da yapımcı olarak deneyim kazanıyor. Almanya’da attığı bu adım, Şeker’in kariyerinde uluslararası boyuta açılan yeni bir dönemi temsil ediyor. Neco Çelik, özellikle Almanya’daki Türk diasporasına yönelik sosyal temalı filmleriyle biliniyor. Daha önce ‘Urban Guerillas’ ve ‘Alltag’ gibi projeleriyle izleyicinin beğenisini kazanan Çelik, Berlin’in çok kültürlü yapısını sinemaya başarıyla aktaran bir yönetmen olarak tanınıyor. ‘Sevgili Katilim Berlin’ ise iki şehir arasında kültürel bağları ele alarak, göç ve kimlik temalarını işleyen önemli bir yapım olarak festivalde büyük ilgi uyandırıyor. Çelik, Türkiye’deki tek yönetmenlik deneyiminde Haluk Bilginer, Metin Akpınar ve Ata Demirer’in rol aldığı ‘Kısık Ateşte 15 dakika’ adlı filmi yönetmişti.



12 UZUN METRAJLI FİLM KATILIYOR

Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Türkiye ve dünya sinemasından birçok başarılı yönetmen ve filmi ağırlıyor. Festivale, Türkiye’den 12 uzun metrajlı film katılıyor ve çeşitli dallarda ödüller verilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalarla sinemaseverlerin büyük ilgisini çeken festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.

Filmde, Kida Khodr Ramadan, Larissa Sirah Herden, Burak Yiğit ve Murat Seven gibi oyuncular yer alıyor. Filmin kültürel zenginlik ve diasporaya dair anlatılarla öne çıkacağı biliniyor. Film hem yönetmen Çelik’in hem de yapımcı Şeker’in kariyerlerinde yeni bir döneme işaret ediyor. Filmin uygulayıcı yapımcısı ise Row Diamond Produktion kurucusu Nail Kızılırmak. New York Times, 2000’li yıllarda portresine yer verdiği Neco Çelik’i ‘Almanya’nın Spike Lee’si’ olarak tanımlamıştı.