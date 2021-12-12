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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Sergide kendi tarihimizin izlerini de buldum’

#Fatma Bostan#Hürriyet Tanıklığı’Ndaki Göçün 60 Yılı#Capitol Dietzenbach Salonu
‘Sergide kendi tarihimizin izlerini de buldum’

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nda vatandaşlarımıza hukuk danışmanlığı hizmeti veren avukat Fatma Bostan, ‘Hürriyet Tanıklığı’ndaki Göçün 60 Yılı’ sergisini incelerken kendi ailesinin tarihine ilişkin izler de bulduğunu söyledi.

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KASIM ayı başından itibaren Frankfurt Başkonsolosluğu’nda ziyarete açık olan sergiyi, oraya işlemlerini yapmak üzere gelen vatandaşlarımız gibi kendisinin de inceleme şansı bulduğunu Bostan, “Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş bir ailenin ikinci kuşağından biri olarak bu hizmeti çok kıymetli buluyorum. Buraya gelen her kuşaktan insanlarımızı işlem sırasını beklerken gazete sayfalarını, göç sürecinden resimleri incelerken gözledim. Bunu çok önemli bir hizmet olarak görüyorum” dedi. Göçle ilgili etkinlikleri takip etmeye özen gösterdiğini belirten Bostan, son olarak Ruhr Müzesi tarafından açılan ‘60 Yıllık Türk-Alman Birlikte Yaşamı’ sergisi için ailece Essen’e gittiklerini söyleyerek, bu tip çalışmaların hem Türkiye’den Almanya’ya çalışmak üzere gelen birinci kuşağın yaşadıklarını daha iyi anlamak ve emeklerini onore etmek, hem de Almanya’daki Türkiye kökenli toplumun gelişimini gözleyebilmek için çok önemli bulduğunu vurguladı.

‘Sergide kendi tarihimizin izlerini de buldum’
1979’DA ALMANYA’YA GELDİ
Frankfurt’ta 21 yıldır avukatlık yapan Bostan’ın babası 1972 yılında duvar ustası olarak çalışmak üzere Mainz yakınlarındaki Gelnhausen’e gelmiş. Soğuk havada çalışma koşulları sağlık sorunlarına neden olunca bir süre sonra inşaat sektöründen ayrılıp, bir fabrikada çalışmaya başlayan babası, 1979 yılında eşi ve beş çocuğundan üçünü Almanya’ya getirmiş. Frankfurt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2000 yılında bitiren Fatma Bostan da böylece ortaokul ikiye kadar Türkiye’de süren öğrenim sürecini Almanya’da devam ettirmiş. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıllık göçün 41 yılını bizzat yaşayan, 21 yılını da avukat olarak geçiren Fatma Bostan, Frankfurt çevresinde medeni hukuk, ticaret, iş ve miras hukuku gibi alanların önde gelen uzmanlarından.

SERGİ SONA ERDİ
Hürriyet’in Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ncı yılı vesilesiyle hazırladığı ve bir süredir Frankfurt Başkonsolosluğu’nda ziyarete açık olan sergi sona erdi. Başkonsolosluğun giriş ve bekleme salonlarına yerleştirilen panolarda ve dia sunumunda 1961 yılından bu yana Hürriyet gazetesinin Almanya’ya göç ve göçmenlerle ilgili haberlerinin bulunduğu birinci sayfalarının bulunduğu afişler yer alıyordu. Başkonsolos Erdem Tunçer, serginin çeşitli işlemler için gelen vatandaşlarımızın işlem sırasını beklerken 60 yıllık bir görsel yolculuğa çıkmalarını sağlayacağını belirterek sergiyi kasım ayı başında açmıştı. 2011’de göçün 50’nci yılında hazırlanan ve şimdi de 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle genişletilerek, güncelleştirilen sergi, ilk olarak Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Capitol Dietzenbach Salonu’nda açılmıştı. Sergi yarın da (14 Aralık) Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilecek 60’ıncı yıl etkinliğinde katılımcılarla buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Bostan#Hürriyet Tanıklığı’Ndaki Göçün 60 Yılı#Capitol Dietzenbach Salonu

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