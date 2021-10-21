Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ isimli şiir kitabı çıktı

ÖZELLİKLE göç, gurbet, aidiyet, kadın, kültürel miras ve edebiyat-kültür konularını içeren çalışmalarıyla tanınan ve bu alanda yayımlanmış kitapları bulunan Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ kitabı iki bölümden oluşuyor. Dünyaca tanınan Patara plajını ve Antalya-Kaş’a bağlı antik Likya kenti ve Likya Birliği’nin başkentliğini yapmış Patara’ya atfen yazılmış kitap, Likya uygarlığının tarihini, politikasını, doğasını ve sanatsal dokusunu anlatıyor.
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