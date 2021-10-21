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Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ isimli şiir kitabı çıktı

#Semra Eren-Nijhar#Anlat Patara#Ozan Yayıncılık
Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ isimli şiir kitabı çıktı

Londra’da yaşayan yazar, sosyolog ve sanatçı Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ adlı şiir kitabı Ozan Yayıncılık tarafından çıktı.

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ÖZELLİKLE göç, gurbet, aidiyet, kadın, kültürel miras ve edebiyat-kültür konularını içeren çalışmalarıyla tanınan ve bu alanda yayımlanmış kitapları bulunan Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ kitabı iki bölümden oluşuyor. Dünyaca tanınan Patara plajını ve Antalya-Kaş’a bağlı antik Likya kenti ve Likya Birliği’nin başkentliğini yapmış Patara’ya atfen yazılmış kitap, Likya uygarlığının tarihini, politikasını, doğasını ve sanatsal dokusunu anlatıyor.

Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ isimli şiir kitabı çıktı
PATARA’YA SES VERDİ
Patara plajı, Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir Likya kentidir. Plaj adını, Patara Antik Kenti’nden alıyor. Eren-Nijhar kitabında, tarihi bilgileri kendi düş ve düşünce dünyasıyla harmanlayarak Patara’ya ses vermiş, yine kendi duygu ve sezgilerini yaratıcı bir üslupla birleştirerek, Patara ile karşılıklı bir diyaloğa dönüştürmüştür. Küçük yaşlardan beri şiirle uğraşan, farklı yerlerde ve dergilerde şiirleri yayımlanan Eren-Nijhar’ın ilk şiirleri 1980-1981 yılları arasında Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır.
Semra Eren-Nijhar’ın ‘Anlat Patara’ isimli şiir kitabı çıktı

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#Semra Eren-Nijhar#Anlat Patara#Ozan Yayıncılık

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