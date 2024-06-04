Sel tehlikesi geçmedi!

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REGENSBURG’un Unterer Wohrd’de bulunan ve doğrudan Tuna Nehri üzerinde yer alan bölge akşam geç saatlerde boşaltıldı. Regensburg Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre operasyon saat 22.30’da sona erdi. Tüm bölge sakinleri tahliye edilirken, polis, ‘mülk koruma’ya yönelik bölgede kalmaya devam etti. Yukarı Bavyera’nın Flintsbach kentindeki Falkenstein Kalesi’nin bazı bölümleri aralıksız yağan yağmur nedeniyle aşağı kaydı. Bu bölgede yaşayan yaklaşık 50 bölge sakini güvenli bir şekilde tahliye edildi. Avusturya sınırındaki otoyoldan çok uzak olmayan kale kalıntıları popüler bir yürüyüş noktası konumunda. Chiemsee-Alpenland turizm organizasyonuna göre, ana kale Falkenstein 1300 civarında inşa edildi.

KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIGüney Almanya’daki şiddetli yağışların ardından 3 Haziran’dan itibaren Hessen eyaletindeki nehir seviyeleri de yükselmeye başladı. Yetkililer, Ren ve Main nehirlerinde yükselen su seviyelerine karşı koruyucu önlemler aldı ve sel savunma duvarları inşa etti. Bergstrasse bölgesindeki eski Biblis nükleer enerji santralının da etkilenecek bölgeler arasında yer aldığı belirtildi. Federal Ekonomi Bakanı Habeck yeniden yapılanma konusunda yardım edileceğini açıkladı. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya’nın güneyindeki sel felaketinden etkilenen insanlara güvenilir destek sözü verdi ve “Sel bölgelerinde şu anda tek bir öncelik var: Can ve mal kurtarmak. Günün zorunluluğu budur. Ancak sel bölgelerinde yaşayan insanlara yeniden yapılanma konusunda da yardım edilmeli” dedi. Augsburger Allgemeine gazetesine demeç veren Habeck, geniş arazilerin geçmişe kıyasla daha sık sular altında kalmasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu kaydetti. Habeck, “Bunu geri çeviremeyiz, ancak bugünlerde yaşanan korkunç olayların iklimin korunmasını ne kadar ciddiye aldığımız konusundaki tartışmaları canlandıracağına inanıyorum” dedi.