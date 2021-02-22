Seda Başay Yıldız’a ödül

WIESBADEN belediye binasında gerçekleşecek törende takdim konuşmasını ZDF’in ünlü sunucusu Dunja Hayali yapacak. NSU davasında bir kurban yakını adına duruşmalara katılan Seda Başay Yıldız, 2018’den bu yana ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehditleri alıyor. Wiesbaden Belediye Başkanı Gert-Uwe Mende, “Özellikle aşırı sağ içerikli terör şiddetinin arttığı bir dönemde Seda Başay Yıldız’ın ödüle yalak görülmesi ayrıca bir anlam taşıyor” dedi.