MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSeda Başay Yıldız’a ödül
GeriAvrupa Seda Başay Yıldız’a ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Seda Başay Yıldız’a ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seda Başay Yıldız’a ödül
Abone Olgoogle-news

NSU davası avukatlarından Seda Başay Yıldız, sivil angajman gösterenlere verilen ‘2021 Ludwig-Beck Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni 2 Temmuz’da yapılacak.

WIESBADEN belediye binasında gerçekleşecek törende takdim konuşmasını ZDF’in ünlü sunucusu Dunja Hayali yapacak. NSU davasında bir kurban yakını adına duruşmalara katılan Seda Başay Yıldız, 2018’den bu yana ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehditleri alıyor. Wiesbaden Belediye Başkanı Gert-Uwe Mende, “Özellikle aşırı sağ içerikli terör şiddetinin arttığı bir dönemde Seda Başay Yıldız’ın ödüle yalak görülmesi ayrıca bir anlam taşıyor” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi