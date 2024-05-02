Saray Karakuş’un ‘Renkli Stage’ oyunu kapalı gişe oynadı

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 14:41
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk kökenli toplumun yoğun yaşadığı Kuzey Londra’nın sokaklarında akan yaşamı konu olan ‘Renkli Stage’ oyunu sanatseverlerle buluştu.
ENFIELD Belediyesi eski başkanlarından sanatçı ve yönetmen Saray Karakuş’un yazıp yönettiği ‘Renkli Stage
’ oyunu, Edmonton’daki Millfield Tiyatro Merkezi
’nde kapalı gişe oynandı ve izleyicilerden tam not aldı. Kuzey Londra’da bir sokakta akan hayatları anlatan oyun, çok kültürlü ve farklı yaşamlara sahip insanların yanı sıra Türkiye’den Londra’ya göç eden toplumun yoğun olarak yaşadığı bir sokağın bir gününü ele aldı. Kültür çatışmaları, entegrasyon süreci, gençlerin ve yaşlıların sorunları, yalnızlık, abartılı hayatlar ve ruhsal sağlık gibi önemli konular işlenen oyunda, mizah da bolca yer aldı. Finalde İngilizlerin Türkçe konuşmaya başlamasıyla seyirciden büyük alkış ve kahkahalar alan oyun, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. 60 kişilik bir kadronun yer aldığı ‘Renkli Stage’, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve oyunun tekrarlanmasını talep eden mesajlar da yağdı.