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HaberlerAvrupa HaberleriSandro Tonali'nin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı!
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Avrupa
Haber Giriş: 23.02.2021 - 18:37 | Son Güncelleme:

Sandro Tonali'nin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı!

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Sandro Tonali'nin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı!
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İtalyan futbolunun son dönemde dünyaya kazandırdığı genç yıldızlardan biri olan Sandro Tonali'nin sevgilisi Giulia Pastore, Instagram'da birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
İtalya'da son günlerin çok konuşulan 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, Brescia altyapısında kendini gösterip A Takıma kadar yükselmişti. 2020 yılının başında 10 milyon Euro kiralama bedeliyle Milan'a transfer olan Tonali, gösterdiği performansla Serie A'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
15 Milyon Euro satın alma opsiyonu ile başkent ekibinin yolunu tutan ve yükselişine Milan'da da sürdüren 20 yaşındaki futbolcu, Çizme basınında ilişkisi ile de gündeme geliyor.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
Tonali'nin kız arkadaşı Giulia Pastore, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
Bir Milan taraftarının, "Parası için Tonali ile birliktesin değil mi?" şeklindeki soru, genç aşığı çileden çıkarttı.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
20 yaşındaki futbolcu ile ünlü olmadan önce tanıştığını ve birlikteliklerinin birkaç yıldır sürdüğünü belirten Giulia, özel fotoğrafları da paylaşmayı ihmal etmedi.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı
Giulia, Sandro Tonali'nin bir gün İtalya dışında bir takıma imza atması halinde ailesini arkasında bırakarak futbolcu ile gidebileceğini de takipçileriyle paylaştı.
Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

Sandro Tonalinin sevgilisi Giulia Pastore çileden çıktı

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