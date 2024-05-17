Şahan’ın katiline ömür boyu hapis

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ALMANYA genelinde yankı uyandıran cinayet, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü Nürnberg Süd bölgesinde işlendi. Türkiye’de adam yaralama suçundan cezaevinde yatan Orhan Aktaş (35) ile yine Türkiye’den Nürnberg’e kaçak olarak gelen Mert Akın (29), daha önce sahibi olduğu eğlence merkezini satan Nürnberg doğumlu Şahan Özgür’e (30) tuzak kurarak parasını almak istediler. Olay günü Orhan’a silah çekerek Şahan’ı korkutmak isteyen Mert Akın’ın silahı o sırada ateşlendi ve iki kurşun Şahan Özgür’e isabet etti. Mert’in elindeki silahı almak isteyen Orhan da aynı silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Şahan Özgür olay yerinde hayatını kaybederken, Orhan Aktaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi vuran Mert Akın ise olay yerinden kaçtı. İtalya’nın Rimini kentinde saklandığı otelde yakalanan Akın, adalete teslim edildi.



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‘KARAR TESELLİMİZ’

Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada Mert Akın mahkeme salonuna prangalı olarak getirildi. Hitler subaylarının yargılandığı tarihi 100 yıllık Nürnberg Mahkemesi’nde görülen duruşmada olayla ilgili adı geçen ve polise ifade veren tüm şahitler dinlendi. Şahan’ın babası, kız kardeşi ve olay anında hamile olan ve mart ayında ikinci çocuğunu doğuran eşi de davanın sonucunu izledi. Kasten adam öldürmeden suçlu bulunan Mert Akın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Hâkim, Mert Akın’ın cinayeti bilerek işlediği konusunda şüphe bulunmadığını ve ikinci kişiyi de öldürmeyi hedeflediğini açıkladı.



Mahkeme kararıyla ilgili konuşan Şahan’ın babası Halil Özgür, “Alman adaleti güvenirliğini gösterdi. Mahkeme Başkanı Markus Bader başta olmak üzere ilgili iddianameyi hazırlayan savcılara teşekkür ediyorum. Oğlumuzu geri getiremeyiz fakat oğlumuza kıyıp bizden ayıran katile ömür boyu hapis cezası verilmesi tesellimiz oldu” dedi.

