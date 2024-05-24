Profesyonellerden Hamburg’da altın değerinde tiyatro dersi

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KKTC’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Karaboğa ve oyuncu, yönetmen ve yazar Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, Hamburg 7. Tiyatro Köprüsü Festivali programı kapsamında, Hamburg Mut Tiyatrosu’nda düzenlenen atölye çalışmalarında tiyatro öğrencilerine ve oyunculara değerli bilgiler sundular. Prof. Dr. Karaboğa’nın yürüttüğü ilk atölye çalışması, Theodoros Terzopoulos ve Vsevolod Meyerhold’un yöntemlerini merkeze alarak, bir metnin, performans sırasında sözlü ve fiziksel eylemlere nasıl dönüştürülebileceği üzerine odaklandı. Bu kapsamda, oyuncuların bedenlerinin sınırlarını aşmaları ve sahnedeki enerjiyi keşfetmeleri için nefes ve beden egzersizleri yapıldı. Katılımcılar, tiyatro sanatının derinliklerine inme fırsatı bulurken, atölye çalışmaları boyunca edindikleri bilgi ve egzersizlerin kendileri açısından ne kadar değerli olduğunu da dile getirdiler. Atölye çalışmasının sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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BİLGİ VE PRATİK KAZANDIRDILAR

Prof. Dr. Sarıkartal’ın gerçekleştirdiği ikinci atölye çalışmasında ise metin aktarım sürecinin pratik analizleri yapıldı ve dramaturjinin sahneye aktarılması üzerinde duruldu. Metinlerin ezberlenmesinde karşılaşılan sorunlardan kaçınma stratejilerinin geliştirildiği atölye çalışmasında, geçmiş performanslarda tekrarlanan hatalar belirlenip bu hataların ortadan kaldırılması için yöntemler tartışıldı. Drama ve beden dili üzerinde yoğunlaşılan iki günlük çalışmalarda, farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek nesnel ve ön yargısız eleştirel düşünce üretebilmeleri ele alındı. Her iki atölyenin de katılımcılara tiyatro sanatı konusunda derinlemesine bilgi ve pratik kazandırdığını söyleyen Hamburg Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, atölyelerin Mut Tiyatrosu’nun misyonuna ve eğitim anlayışına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Katılımcılar ise bu tür eğitimlerin sanatsal gelişimlerine büyük fayda sağladığını ve bu deneyimlerin kariyerlerinde önemli bir yer tutacağını dile getirdiler.