Polonyalı çiftin karavanla Türkiye macerası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
17 yaşındaki Gamzenin ölümünde kan donduran ifadeler: Kızı attık dediler17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Kızı attık' dediler#ANKARA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Karar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı Altının kaderi belli olacakKarar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı! Altının kaderi belli olacak#Altın
Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması Kapı deliğinden baktığımda...Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması! 'Kapı deliğinden baktığımda...'#İzmir
Doluluk oranı yüzde 90ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacakDoluluk oranı yüzde 90'ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacak!#Çeşme
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asyanın Kraliçesi Tam 309 kilo, fiyatı...Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asya'nın Kraliçesi! Tam 309 kilo, fiyatı...#Sri Lanka
Samuel Etodan flaş hamle İlk iş gününe 07:30da başladı, geç kalan herkesi kovduSamuel Eto'dan flaş hamle! İlk iş gününe 07:30'da başladı, geç kalan herkesi kovdu#Samuel Eto'o
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
HABERLERAvrupa Haberleri

Polonyalı çiftin karavanla Türkiye macerası

#Polonya#Darıusz Medias#Dorata Muza
Polonyalı çiftin karavanla Türkiye macerası

Polonya’dan karavanla yola çıkarak Türkiye turu yapan Polonyalı çift, Antalya’nın Demre İlçesi’ne gitti. Polonyalı çift, ilk kez gittikleri Türkiye’ye hayran kaldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

POLONYA’nın Gdanks şehrinde restoran işleten Darıusz Medias (48) ile eşi Dorata Muza (45), karavanla Türkiye gezisine çıktı. Ekim ayı başında Polonya’dan yola çıkan çift, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek 20 Ekim 2021’de Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptı. Polonyalı Madias ve Muza çifti, İstanbul gezisinin ardından Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Afyon, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Mersin’i ziyaret etti. Antalya’nın Demre İlçesi’ne giden çift, tekne kiralayıp, Kekova’yı, Batık Kent ve Simena Antik Kenti’ni gezdi. Demre’deki Myra Antik Kenti’ni, Aziz Nicolaos Müzesi ve Likya Uygarlıkları Müzesi’ni gezen çift, tarihi ve doğal güzellikleri hayran kaldı.

DOĞASINA TARİHİNE HAYRAN KALDIK
Türkiye’yi çok beğendiklerini anlatan Darıusz Medias, “Türkiye’ye ilk kez geldik. Türk insanına, Türkiye’nin doğasına, tarihine hayran kaldık. 20 Ocak 2022 tarihine kadar Türkiye’de kalmaya karar verdik. Üç ay kalma iznimiz var. Bunu uzatmanın yollarını arayacağız. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu ülkenin her yerini keşfetmek, görmek, daha çok insanı tanımak istiyoruz. Harika, yardımsever, güler yüzlü, içten insanların ülkesi Türkiye. Gelecek 2022 yılı içinde tekrar geleceğiz. Türkiye’nin her yerini gezmek istiyoruz. Benim ülkemde hava sıcaklığı gündüz bile eksi derecelerde. Akdeniz kıyısında hava çok güzel. Biz burada yazı yaşıyoruz” diye konuştu.

DOĞAYA ATILAN ’ÇÖP’ ŞAŞKINLIĞI
Türkiye’de Troya, Bergama, Efes, Dalyan, Pamukkale, Kapodokya, Ihlara Vadisi gibi önemli tarihi kentleri gezdiklerinden bahseden Darıusz Medias, “Patara Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Tlos Antik Kenti ve Saklıkent’i gezeceğiz. Sonra da Akdeniz sahillerinde dolaşacağız. Keşke üç aydan fazla kalma iznimiz olsaydı. Türk insanı içten, yardımsever, candan ama çöplerini rastgele atıyor. Her yer çöple dolu. Bu güzel insanlar, bu güzel çevreye daha duyarlı olmalı. Çöp atmamalı” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya#Darıusz Medias#Dorata Muza

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA