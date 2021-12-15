Polonyalı çiftin karavanla Türkiye macerası

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POLONYA’nın Gdanks şehrinde restoran işleten Darıusz Medias (48) ile eşi Dorata Muza (45), karavanla Türkiye gezisine çıktı. Ekim ayı başında Polonya’dan yola çıkan çift, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ı geçerek 20 Ekim 2021’de Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptı. Polonyalı Madias ve Muza çifti, İstanbul gezisinin ardından Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Afyon, Nevşehir, Aksaray, Konya ve Mersin’i ziyaret etti. Antalya’nın Demre İlçesi’ne giden çift, tekne kiralayıp, Kekova’yı, Batık Kent ve Simena Antik Kenti’ni gezdi. Demre’deki Myra Antik Kenti’ni, Aziz Nicolaos Müzesi ve Likya Uygarlıkları Müzesi’ni gezen çift, tarihi ve doğal güzellikleri hayran kaldı.

DOĞASINA TARİHİNE HAYRAN KALDIK

Türkiye’yi çok beğendiklerini anlatan Darıusz Medias, “Türkiye’ye ilk kez geldik. Türk insanına, Türkiye’nin doğasına, tarihine hayran kaldık. 20 Ocak 2022 tarihine kadar Türkiye’de kalmaya karar verdik. Üç ay kalma iznimiz var. Bunu uzatmanın yollarını arayacağız. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu ülkenin her yerini keşfetmek, görmek, daha çok insanı tanımak istiyoruz. Harika, yardımsever, güler yüzlü, içten insanların ülkesi Türkiye. Gelecek 2022 yılı içinde tekrar geleceğiz. Türkiye’nin her yerini gezmek istiyoruz. Benim ülkemde hava sıcaklığı gündüz bile eksi derecelerde. Akdeniz kıyısında hava çok güzel. Biz burada yazı yaşıyoruz” diye konuştu.

DOĞAYA ATILAN ’ÇÖP’ ŞAŞKINLIĞI

Türkiye’de Troya, Bergama, Efes, Dalyan, Pamukkale, Kapodokya, Ihlara Vadisi gibi önemli tarihi kentleri gezdiklerinden bahseden Darıusz Medias, “Patara Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Tlos Antik Kenti ve Saklıkent’i gezeceğiz. Sonra da Akdeniz sahillerinde dolaşacağız. Keşke üç aydan fazla kalma iznimiz olsaydı. Türk insanı içten, yardımsever, candan ama çöplerini rastgele atıyor. Her yer çöple dolu. Bu güzel insanlar, bu güzel çevreye daha duyarlı olmalı. Çöp atmamalı” dedi.