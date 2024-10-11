Köln’de son maçına çıktı

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Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giydikten sonra Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’da top koşturan Lukas Podolski futbola veda etti. Podolski Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile oynanan dostluk maçıyla Köln’deki kariyerine son verdi. Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi. 39 yaşındaki Podolski’nin, Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile gelecek yaz dönemine kadar sözleşmesi devam ediyor.
Löw, Podolski’nin yetenekleri konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığını belirterek, “O, Almanya’nın sahip olduğu en iyi forvetlerden biriydi. Ve her zaman en sevilen oyunculardan biri oldu” dedi. Löw ayrıca Podolski’nin saha dışındaki karakterine de şu sözlerle dikkat çekti: “O biraz Köln gibiydi: Eğlenceli, asla sıkıcı değil, her zaman pozitif bir yaşam enerjisi taşıyan biri. Herkesi etkiledi ve peşinden sürükledi. İnsancıl, mütevazı ve taraftarlarla derin bir empati kurabilen biriydi.”
Türk takımları ile 122 maça çıktı
Galatasaray formasını 2015/16 ve 2016/17 sezonunda sırtına geçiren başarılı sol kanat, sarı-kırmızılı ekip ile 75 maça çıkarken 34 gol 18 asistlik performans gösterdi. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı ekip ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Antalyaspor formasını 2019/20 ve 2020/21 sezonları arasında giyen Podolski, Akdeniz ekibi ile 47 maça çıkarken 7 gol 5 asist kaydetti. Podolski 2021 yazında kırmızı-beyazlı ekipten sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldı ve futbolu bıraktığı Polonya’nın Gornik Zabrze takımına transfer oldu.
Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı
1 Bundesliga, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası zaferi yaşayan Podolski, 2014 yılında Almanya Milli Takımı Dünya Kupası zaferi yaşadı. Podolski, futbolu bıraktıktan sonra da futboldan kopmayı düşünmüyor. Özellikle genç yetenekleri yetiştirmek ve futbol dünyasında farklı projelerde yer almak gibi planları bulunuyor. Ayrıca Podolski, iş dünyasındaki yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de gündemde. Hayranları, onun sahadaki enerjisini ve etkisini farklı alanlarda da görmeye devam edecekler.