Köln’de son maçına çıktı

Haberin Devamı

Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giydikten sonra Süper Lig’de Galatasaray ve Antalyaspor’da top koşturan Lukas Podolski futbola veda etti. Podolski Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile oynanan dostluk maçıyla Köln’deki kariyerine son verdi. Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını sırtına geçirdi. 39 yaşındaki Podolski’nin, Polonya’nın Gornik Zabrze Kulübü ile gelecek yaz dönemine kadar sözleşmesi devam ediyor.

Haberin Devamı

Köln’de oynanan dostluk maçında taraftarların coşkulu alkışları karşısında duygulanan Podolski, bir süre konuşmakta zorlandı. Sadece attığı golle değil, taraftarlara yaptığı veda konuşmasıyla da Köln’ün efsane oyuncusu olarak hatırlanacağını gösterdi. Podolski tribünlere göz yaşları içinde bakarak, “Ben her zaman dürüst olmak istedim, sokaklardan gelen bir çocuktum. Siz olmadan, taraftarlar olmadan futbol bir hiçtir. Ben her zaman sizin için bir çocuk oldum” diye duygusal bir konuşma yapti. Yaklaşık 50 bin taraftarın doldurduğu Köln Stadyumu’nda, Podolski’ye destek veren en önemli isimlerden biri eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw oldu.Podolski, Köln formasıyla geçirdiği toplam altı yıllık kariyerine veda ederken Löw, ProSieben kanalında Podolski’yi övdü. Podolski ile her zaman özel bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Löw, “Hep o hafifliği sahaya taşıyan bir yeteneği vardı. Hayata karşı olumlu bir duruşu vardı” dedi.

Löw, Podolski’nin yetenekleri konusunda hiçbir zaman şüphe duymadığını belirterek, “O, Almanya’nın sahip olduğu en iyi forvetlerden biriydi. Ve her zaman en sevilen oyunculardan biri oldu” dedi. Löw ayrıca Podolski’nin saha dışındaki karakterine de şu sözlerle dikkat çekti: “O biraz Köln gibiydi: Eğlenceli, asla sıkıcı değil, her zaman pozitif bir yaşam enerjisi taşıyan biri. Herkesi etkiledi ve peşinden sürükledi. İnsancıl, mütevazı ve taraftarlarla derin bir empati kurabilen biriydi.”

Haberin Devamı

Türk takımları ile 122 maça çıktı

Galatasaray formasını 2015/16 ve 2016/17 sezonunda sırtına geçiren başarılı sol kanat, sarı-kırmızılı ekip ile 75 maça çıkarken 34 gol 18 asistlik performans gösterdi. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı ekip ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Antalyaspor formasını 2019/20 ve 2020/21 sezonları arasında giyen Podolski, Akdeniz ekibi ile 47 maça çıkarken 7 gol 5 asist kaydetti. Podolski 2021 yazında kırmızı-beyazlı ekipten sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldı ve futbolu bıraktığı Polonya’nın Gornik Zabrze takımına transfer oldu.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı

1 Bundesliga, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası zaferi yaşayan Podolski, 2014 yılında Almanya Milli Takımı Dünya Kupası zaferi yaşadı. Podolski, futbolu bıraktıktan sonra da futboldan kopmayı düşünmüyor. Özellikle genç yetenekleri yetiştirmek ve futbol dünyasında farklı projelerde yer almak gibi planları bulunuyor. Ayrıca Podolski, iş dünyasındaki yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleri ile de gündemde. Hayranları, onun sahadaki enerjisini ve etkisini farklı alanlarda da görmeye devam edecekler.