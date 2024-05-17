Plan revize edildi, genişleme onaylandı

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ELEKTRİKLİ otomobil üreticisi Tesla, Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide’de bulunan fabrikasını genişletmek istiyor. 300 hektar alana kurulu Brandenburg eyalet sınırları içinde kalan fabrikada şu anda 12 binden fazla kişinin çalışıyor ve yılda 500 bin civarında elektrikli otomobil üretiliyor. Tesla, 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek, sahasını bir mal istasyonu ve lojistik alanları içerecek şekilde genişletmek istiyor. Ancak iklim aktivistleri ve çevreci sivil toplum örgütleri, tesislerin genişletilmesinin planlandığı 100 hektarlık alanda binlerce ağacın kesileceğini belirterek şirketin bu planlarını uzun süre protesto etti. Hatta geçen hafta yapılan protestolarda bazı göstericiler fabrikaya girmek istemiş, bu olay büyük tepki çekmişti. Şubat ayında yapılan bir ankette ise Grünheide sakinlerinin neredeyse üçte ikisi otomobil üreticisinin önceki genişleme planlarını reddetmişti. Ancak vatandaşların oylaması bağlayıcı değildi. Tesla, halkın endişelerini karşılayacağına dair güvence vermişti.



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Grünheide Belediye Meclisi de şirketin imar planındaki değişiklikleri görüşmek için bir araya geldi. Protestolar ve tepkiler nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı. 11 Belediye Meclisi üyesi lehte, 6 üye aleyhte oy kullanırken, 2 kişi de çekimser kaldı. Ancak kent sakinlerinden gelen eleştirilerin ardından, genişleme planı revize edildi ve başlangıçta planlanan genişleme alanı azaltıldı. Artık 100 hektardan fazla alan yerine yaklaşık 50 hektar ormanlık alan temizlenecek. Tesla ve Grünheide Belediye Başkanı Arne Christiani, planlanan fabrika tren istasyonunun da yollardaki yük trafiğini rahatlatabileceğini belirtti.

YENİ PROTESTOLAR OLACAK

Çevre örgütleri ittifakları çevresel riskler gördükleri için belediye temsilcilerini genişlemeye karşı oy kullanmaya çağırmıştı. Tesla karşıtları, kararın ardından şirketin patronu Elon Musk’ın Avrupa’daki tek otomobil fabrikasına karşı yeni protestolar düzenleyeceklerini duyurdu. Tesla, yaklaşık iki yıldır Berlin’in güneydoğusunda 9 bin 200 nüfuslu bir belediye olan Grünheide’de elektrikli otomobil üretiyor. Fabrikada yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor. Ancak Tesla’da planlanan küresel işten çıkarmalar, Grünheide fabrikasındaki yüzlerce çalışanı da etkileyecek.