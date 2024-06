Panzerleri döner ve sucukla besliyor

Haberin Devamı

HERKESİN odaklandığı ve konsantre olduğu anlarda, yeterince yemek yemelerine dikkat etmem gerekiyor. Yeterli karbonhidrat alabilmeleri için lezzeti artırmayı hedefliyorum. İşte böyle anlar için kebaplı makarna var. Bu baharatla kızartılmış kuzu eti ve yanında herkesin bildiği döner kebap malzemeleri, yani domates, soğan, sivri ya da kırmızı lahana. Bunların hepsi kepekli undan yapılmış makarnayla karıştırılıyor. Oyuncular bundan gerçekten keyif alıyorlar. Ya da bir ikinci klasiğimiz daha var; Sucuklu makarna. Sucuk, baharatlı sığır etinden bir sosis. Yanına oryantal tarzda hazırladığım sarımsaklı, acı biberli ve kimyonlu domates sosu oluyor. Eğer bu varsa herkesin ruh hali her zaman çok iyi oluyor. Yemek yoluyla takımın ruh halini iyileştirmek benim görevim. Unutmayın, sonuç itibarıyla turnuva boyunca her gün neredeyse iki saat yemekte geçiyor. Tabii bu işin bir yanı. Bunun yanı sıra oyuncuların gerekli tüm besinleri almaları gerekiyor. Tabii arada sırada bir parça çikolata istedikleri de oluyor.”

Tecrübeli aşçı Schmaus, bu çok kültürlü stilini ise şöyle açıklıyor: “Milli oyuncuların hepsi, Madrid ve Münih gibi büyük şehirlerde yaşayan, oralarda güzel yemek için dışarı çıkan genç, kozmopolit insanlar. Yani güzel bir yemeğin tadını, lezzetini biliyorlar. Ben yemek stilimi tüm dünyadan yaratıcı bir biçimde etkilenmiş olarak tanımlıyorum. Bu, Amerika, İsviçre ve İsveç’te öğrendiklerimi, kendi memleketim Bavyera’yla buluşturup, birleştirmemden geliyor.”‘KALİTE HER ŞEYİN BAŞI’Schmaus, her şey yolunda gider, Almanya yarı final ve finale kadar yükselirse, hazırlık dönemi de dahil olmak üzere toplam 50 gün boyunca tüm ekibin beslenmesinden birinci derecede sorumlu kişi. Bunun için beslenme uzmanlarıyla sık sık görüştüğünü, diğer aşçılarla görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu alanda çok okuduğunu belirten Schmaus’un felsefesi şöyle: “Kalite her şeyin başında geliyor. Her zaman bunun sağlanması gerekiyor. Eğer bir turnuvada başarılı olmak istiyorsak, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bana düşen, yaklaşık 200 öğün için güzel yemekler pişirmek. Mümkün olduğunca sadece mutlu çocuklar görmek istiyorum.”42 yaşındaki Schmaus da gençliğinde futbol oynamış. 2017 yılından bu yana Alman Milli Takımı’nın aşçılığını yapan Schmaus, Regensburg’da Michelin yıldızlı bir restoran işletiyor.