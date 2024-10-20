Özel gereksinimli çocuklar umrede

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SONBAHAR tatili vesilesiyle Avrupa genelinde özel gereksinimli olan çocuklar, aileleriyle özel oluşturulan seyahat programıyla kutsal mekânlara uğurlandılar. Zehra Alev başkanlığında Medine’deki ziyaretlerini tamamlayan çocuklar önümüzdeki hafta hem Umre hem de Kâbe ziyareti için Mekke’ye geçecekler. İslam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac ve Umre Birimi Başkanı Tahir Köksoy, ziyaret hakkında şu bilgileri verdi: “Buradaki gayemiz rahatsızlığı olan kardeşlerimizi efendimizle, Kâbe ile buluşturarak, bedensel engelin ibadete engel olmadığını o şekilde de o mekânlara gidebileceklerini göstermekti. Yeter ki niyet edebilsin kardeşlerimiz. Bu yavrularımızdan bir tanesinin duası kabul edilirse, belki iyilik ve güzelliklere, musibetlerin yok olmasına, malum bu kötü gidişatın durmasına vesile olur diye ümit ediyoruz.”