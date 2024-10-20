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Özel gereksinimli çocuklar umrede

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#IGMG#Down Sedromlu
Özel gereksinimli çocuklar umrede
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:12

İslam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac ve Umre birimi, görme engelliler ve otizmlilerin ardından özel gereksinimli (down sedromlu) çocuklar için Umre ziyareti düzenledi.

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SONBAHAR tatili vesilesiyle Avrupa genelinde özel gereksinimli olan çocuklar, aileleriyle özel oluşturulan seyahat programıyla kutsal mekânlara uğurlandılar. Zehra Alev başkanlığında Medine’deki ziyaretlerini tamamlayan çocuklar önümüzdeki hafta hem Umre hem de Kâbe ziyareti için Mekke’ye geçecekler. İslam Toplam Millî Görüş (IGMG) Hac ve Umre Birimi Başkanı Tahir Köksoy, ziyaret hakkında şu bilgileri verdi: “Buradaki gayemiz rahatsızlığı olan kardeşlerimizi efendimizle, Kâbe ile buluşturarak, bedensel engelin ibadete engel olmadığını o şekilde de o mekânlara gidebileceklerini göstermekti. Yeter ki niyet edebilsin kardeşlerimiz. Bu yavrularımızdan bir tanesinin duası kabul edilirse, belki iyilik ve güzelliklere, musibetlerin yok olmasına, malum bu kötü gidişatın durmasına vesile olur diye ümit ediyoruz.”

Özel gereksinimli çocuklar umrede

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#AVRUPADAN HABER#IGMG#Down Sedromlu

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