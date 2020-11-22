Önce annesini öldürdü, sonra kendi başına sıktı

OLAY cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Stendal ilçesine bağlı 200 nüfuslu Vielbaum köyünde yaşandı. Anne katili genç elinde silahı Audi marka otomobille olay yerinden kaçtı. Olayın polise intikal etmesi üzerine polis ekipleri gencin peşine düştü. Polis takibi üzerine B 189 No’lu karayolunda arabasını durduran genç annesini öldürdüğü silahı başına dayayıp tetiğe çekti. Otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarparak 300 metre sonra durdu. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında gencin hale yaşadığı, ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini açıklandı.