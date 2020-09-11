Öğrencilerin yeni okul arkadaşı MintiCity!

MANHEIM Justus-von-Liebig-Schule (JvLS) Okulu, Alman-Türk İş ve Eğitim Derneği’nin (DTI) desteği ve iş birliği ile yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerine yeni ve zenginleştirilmiş bir dil eğitimi sunuyor. Projenin oluşturulmasında, Almanca dil bilgisi olmayan öğrenciler için, korona koşullarının getirdiği sınırlandırmaları aşmak için önemli bir rol oynuyor. MintiCity, bütünsel bir eğitim konseptinin parçası niteliğinde, öğretmenlere ve öğrencilere modern bir öğretme ve öğrenme ortamı sunuyor. Özelikle, birlikte eğitimin zorlaştığı korona döneminde, MintiCity hem yüz yüze ve hibrit öğretimde hem de uzaktan eğitimde başarıyla kullanılabicek bir dijital eğitim platformu.

ALMAN DİL DERSLERİNİ GENİŞLETME OLANAĞI

JvLS Okul Başkanı, OStD Marianne Sienknecht, bu iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Alman diline hakim olmak, ülkemize ve dolayısıyla kent hayatına uyum sağlamanın ve toplumumuza entegrasyonun en önemli anahtarıdır. Milliyetçi eğilimlerin arttığı bu zamanlarda, gençlere demokrasimizin avantajlarını ve barışçıl ve hoşgörü içinde bir arada yaşamayı göstermek için, böylesi fırsatlar, her zaman kullanılmalıdır. Justus-von-Liebig-Schule ve DTI e.V. arasındaki iş birliği sayesinde MintiCity dil öğrenim platformunun kullanımı, okulumuzun şimdiye kadar sunduğu Almanca dil derslerinin de genişletilmesine olanak sağlıyor.”



ALMANCAYI EĞLENCELİ ÖĞRENECEKLER

Bu iş birliği, Prof. Dr. Franz Egle (DTI) ve StD Peter Kapp(JvLS) ile birlikte, Türkçe konuşan Almanca öğretmenleri Buket Arfundalı (DTI) ve Zeynep Tan (JvLS) ile birlikte gerçekleştirilecek. Özellikle yurt dışından yeni gelen öğrencilere yönelik dil desteği, ortak gerçekleştirilmesi plananlanan bu projelerin odak noktası. Bir tür ‘süper öğrenme yöntemi’ olan ‘etkileşimli çevrimiçi öğrenme platformu MintiCity’ projesi ile, öğrenciler eğlenceli bir şekilde Almanca öğrenecekler. JvLS okulu öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek ve Almanca dil eğitimini kapsayan bu proje, öğrencilerin Alman eğitim ve yaşam sistemine entegrasyonları için bir anahtar niteliğinde. MintiCity dil öğrenme platformu, hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi motive edici unsurlara sahip. Öğrencilere ilham veren, onlara rehberlik eden ‘süper öğrenme methodu’ ile, öğrencilerin eğitimi farklı boyutlarıyla keşfetmeleri ve bunu kendileri için kullanabilmelerini sağlamak ise projenin temel misyonu. Egle’ye göre, bir tür ‘süper öğrenme yöntemi’ olan ‘MintiCity’, yeni gelen öğrencilerin, Almanca’yı daha hızlı ve hevesli (oyunsal yöntem ile) bir şekilde öğrenebilmeleri ve bu sayede Alman eğitim sistemi, iş ve kent hayatına entegrasyonları yolunda önemli bir adım atma şansı sunuyor.







KORONAYA KARŞI DAYANIKLI

Alman-Türk Eğitim Derneği (DTI) ve Justus-von-Liebig-Schule Mannheim Okulu (JvLS) arasındaki bu iş birliği, Mannheim Şehri Eğitim Departmanı’nın da desteği ile farklı kültürel geçmişlere sahip gençlerin, barış içinde bir arada yaşamalarını desteklemek amacıyla; dil, meslek ve demokrasi eğitimleri kapsamında çok sayıda projeyi içeriyor. DTI Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Baklan, bu iş birliği hakkında şunları belirtti: “JvLS, DTI’in iş birliği içinde olacağı dördüncü okul; ancak 20 öğrencimize, koronaya karşı dayanıklı, interaktif bir öğrenme platformu sağlayabileceğimiz ilk okulumuz”

YENİLİKÇİ FİKİRLERLE BAŞARILI OLACAĞIZ

MintiCity’i Türkiye’de Almanca öğretmenliği yaptığı yıllardan tanıdığını belirten Buket Arfundali (DTI), “Bu öğrenme metoduyla, Almanca bilmeyen 14-17 yaş arası öğrencilerin, özellikle bu öğrenme metodundan çok yararlanacağına inandığını” sözlerine ekledi. Proje kapsamında birlikte çalışmayı heyecanla beklediğini ifade eden Zeynep Tan (JvLS) ise sözlerine şöyle devam etti: “JvLS’de her zaman dil çeşitliliği olan bir okul olmuştur. Dil eğitimi, okulumuzun güçlü yönlerinden biridir. Bu nedenle kendimizi DaZ (ikinci dil olarak Almanca) için bir yeterlilik merkezi olarak görüyoruz. Korona salgını ile eğitimde zorluklarla karşı karşıya olsak da, bazen engeller fırsatları da beraberinde getiriyor. Tecrübemiz ve DTI’nin yenilikçi fikirleriyle başarılı olacağız.”

KEŞFEDİN, MOTİVE OLUN!

Bu işbirliğinin amacı, farklı kültürel geçmişlere sahip gençlerin özellikle dil- meslek- demokrasi eğitimleri aracılığıyla, barış içinde bir arada yaşamalarını desteklemek; onların gençlik projelerinde birlikte çalışmalarını ve ortak faaliyetler yürütmelerini teşvik etmektir. Tarafların sürdürülebilir ve kapsamlı bir iş birliğini amaçladığı bu kooperasyon, DTI ve Mannheim Büyükşehir Belediyesi’nin, Alman anayasasının yıl dönümü etkinliklerinin bir parçasını oluşturan faaliyetleri içeriyor. Almanya’daki demokratik yaşamın ilkelerini oluşturan temel anayasal haklar, yapılması planlanan tüm bu projeler için yol gösterici olmaktadır. Bölüm Başkanı, StD Peter Kapp, ‘Demokrasi Eğitimi’nin çok önemli bir tema olduğunu ve DTI ile yapacakları bu iş birliğinin okulun temel prensiplerinden biri ve sloganı olan ‘Irkçılıktan arınmış, cesareti yücelten okul’ (Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage) anlayışını destekleyen bir adım olduğunu sözlerine ekledi.