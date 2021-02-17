NSU davası, radyo tiyatrosu oldu

‘Arkası Yarın’ şeklinde 24 bölümden oluşan ‘Salon 101’ adlı oyunun ilk kısmı, 19 Şubat’ta Alman kamu radyo televizyon kurumu ARD’ye bağlı tüm bilgi ve kültür yayını yapan Deutschlandfunk, Radyo Bremen ve Bayern 2 gibi radyo kanallarında dinleyicilerle buluşacak. 6 bin sayfalık mahkeme protokollerinden yararlanılarak hazırlanan radyo programında, Türkiye kökenli tiyatro ve sinema sanatçıları Gonca de Haas ile Ercan Karaçaylı yer alırken, Fazıl Say’ın bestesini yaptığı ünlü Türk şairi Muhyiddin Abdal’ın ‘İnsan İnsan’ isimli dizelerine yer verildi. 30 dakikalık bölümler halinde hazırlanan radyo dinletisinde beş yıldan fazla süren ve hemen hemen her gün görüşülen davadaki şahit ifadelerine ağırlık veriliyor.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ercan Karaçaylı

2018’in temmuz ayında tamamlanan ve 5 yılı aşkın süren mahkeme sonucunda baş zanlı olarak yargılanan Beate Zschaepe, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli terör örgütü tarafından işlendiği sabit görülen cinayetler serisinde Enver Şimşek, Abdürrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Halit Yozgat ve Mehmet Kubaşık hayatını kaybetmişti.

Beate Zschaep