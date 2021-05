NSU 2.0 zanlısının yakalanması rahatlatmadı: Açıklamalar ikna edici değil!

ALMANYA’yı sarsan ve 2011’de ortaya çıkan NSU cinayetlerinden sonra 2018’de patlak veren ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektupları uzun süre gündemi meşgul etti. Aralarında Seda Başay Yıldız gibi NSU müdahil avukatlarının da bulunduğu siyaset ve medya dünyasından pek çok isme yönelik gönderilen tehdit mektuplarının arkasında Hessen polis teşkilatında görevli polislerin olduğu şüphesi uzun süre konuşuldu. Çünkü tehdit mektuplarında sadece polis bilgisayarlarından elde edilebilen kişisel veriler bulunuyordu.

POLİS MEMURU DEĞİLMİŞ

Yapılan soruşturmalara rağmen iki yılı aşkın süredir en ufak bir ipucu bulunamazken, aşırı sağcı zanlı Alexander M., önceki gün Berlin’de tutuklandı. Zanlının daha önce birçok kez aşırı sağcı suçtan dolayı mahkûm olan 53 yaşındaki işsiz bir kişi olduğu belirlendi. Tutuklamayla birlikte zanlının Hessen emniyet teşkilatında görevli bir polis memuru olmadığının ortaya çıkması, devlet yetkililerini rahatlattı. Ancak, polisle hiçbir bağlantısı olmayan işsiz bir kişinin, sadece polis bilgisayarlarında bulunan kişisel verileri nasıl elde edebildiği konusunda yapılan açıklamalar ikna edici olmadı.

YÜKSEK İKNA GÜCÜNE SAHİPMİŞ

Soruşturmayı yürüten birim zanlının, polis jargonunu çok iyi bildiği ve telefonla aradığı polis karakollarına kendisini polis olarak tanıtıp, yüksek ikna gücüyle kişisel bilgileri aldığının tahmin edildiği açıklaması yaptı. Ancak kişisel verilerin korunması konusunda en hassas ülkelerden biri olan Almanya’da, telefonla arayan bir kişinin bu kadar basit şekilde bilgi alması birçok kişi tarafından inandırıcı gelmedi.

‘SORU İŞARETLERİYLE DOLU’

Sol Parti Genel Başkanı Janine Wissler ARD’ye yaptığı açıklamada zanlının kesinlikle tek başına hareket etmediğine inandığını belirtti. Wissler, “Birçok benzer olayda bir ağ ve dayanışma yapısı mevcut. En azından birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Hele böyle özel bir durumda Berlin’deki 53 yaşındaki bir kişinin tehdit mektuplarını yazmadan kısa bir süre önce birçok farklı eyalette birçok farklı karakoldaki polise ait bilgisayarlardan bilgilere ulaşması soru işaretleriyle dolu” açıklamasında bulundu.

‘ARKASINDAKİ YAPI ORTAYA ÇIKARILSIN’

Zanlının yakalanmasından sonra rahat bir nefes almak için bir neden olmadığını söyleyen Wissler, “Refleks bir biçimde failin her şeyi tek başına yaptığı açıklamaları ve arkasındaki ortaya çıkarılamayan ağı, diğer aşırı sağ şiddet olaylarından biliyoruz” dedi. Wissler, zanlının yakalanmasından sonra şimdi arka planda onu destekleyen yapının ortaya çıkarılmasının tam zamanı olduğunu vurguladı. ‘ALMAN DEVLETİNE GÜVENSİZLİK ARTIYOR’

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, aşırı sağla ilgili yapılan açıklamaların vatandaşlar arasında güvensizlik oluşturduğunu belirtti. Sofuoğlu, “NSU ile ilgili yapılan resmi açıklamaları sorgulamak istiyorum. Geçmiş dönemlerde her yapılan açıklamadan sonra o açıklamanın tersi gelişmeler oldu. NSU cinayetlerinde yapılan hataların NSU 2.0 tehdit mektupları bağlamında da yapıldığını görüyoruz. Bu insanlarda güvensizlik yaratıyor. Bu da devletin bazı birimlerindeki görevlilerin işin içinde mi sorusunu daha da güçlendiriyor” dedi. Göçmen toplumu arasında Alman devletine bu konuda güvensizliğin giderek arttığına dikkat çeken Gökay Sofuoğlu, “Güvensizlik o kadar arttı ki yapılan iş doğru olsa da insanlar da artık şüphe uyandırıyor. Göçmenlerle ilgili her türlü veriler ortadayken, aşırı sağla ilgili bilgilerin toplanamaması geri planda bilinçli bir hareket mi var sorusunu akla getiriyor” diye konuştu.