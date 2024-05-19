×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Namağlup şampiyon Bayer Leverkusen

Güncelleme Tarihi:

#Bundesliga#Xabi Alonso#AVRUPADAN HABER
Namağlup şampiyon Bayer Leverkusen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 10:15

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın son haftasında evinde Augsburg'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonu namağlup bir şekilde tamamladı. Bu başarıyla kırmızı-siyahlılar lig tarihinde yenilgisiz şampiyon olan ilk ekip oldu.

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son hafta müsabakasında tarihindeki ilk şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Jess Throup'un çalıştırdığı Augsburg karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayer Leverkusen oldu.

Namağlup şampiyon Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich attı. Augsburg'un tek golü 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

Leverkusen, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi 34 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puanla sezonu tamamladı. Augsburg ise sezonu 39 puanla bitirdi. Bayer Leverkusen, Augsburg karşısındaki galibiyetle birlikte sezon genelindeki toplam yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti.

Namağlup şampiyon Bayer Leverkusen
Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bundesliga#Xabi Alonso#AVRUPADAN HABER

BAKMADAN GEÇME!