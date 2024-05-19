Namağlup şampiyon Bayer Leverkusen

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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son hafta müsabakasında tarihindeki ilk şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen ile Jess Throup'un çalıştırdığı Augsburg karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayer Leverkusen oldu.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich attı. Augsburg'un tek golü 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

Leverkusen, bu galibiyetle birlikte Bundesliga'da sezonu yenilgisiz tamamladı. Xabi Alonso'nun ekibi 34 haftada 28 galibiyet ve 6 beraberlikle 90 puanla sezonu tamamladı. Augsburg ise sezonu 39 puanla bitirdi. Bayer Leverkusen, Augsburg karşısındaki galibiyetle birlikte sezon genelindeki toplam yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.