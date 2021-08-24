Murtaza Ak’ı kaybettik

ALMANYA Sosyal Demokrat Partisi’ni (SPD) temsilen uzun yıllar (2001-2016) Rüsselsheim İl Genel Meclisi’nde yer alan ve 2016 yılına kadar Meclis Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Ak, 1986 yılından bu yana Rüsselsheim’daki ‘Humboldt Schule’de Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak görev yaptı. Ak, aktif politika çalışmalarından önce de uzun süre Milliyet gazetesine Almanya’nın Hessen eyaletinden, özellikle de Rüsselsheim ve çevresinden muhabir olarak katkılarda bulundu.

1999’DAN BERİ SPD ÜYESİYDİ

Almanya’ya 1980 yılında gelen Murtaza Ak, yaşamının ilk altı yılını Augsburg’da, ondan sonrasını da Rüsselsheim’da geçirdi. Politikacı, gazeteci ve eğitimci olarak aktif bir sosyal yaşamı olan Murtaza Ak, 1999 yılından bu yana SPD üyesiydi. Hessen-TÖDER’in (Hessen Türk Öğretmenler Derneği) kurucu üyeleri arasında yer alan Murtaza Ak’ın yöneticileri ve üyeleri arasında bulunduğu diğer derneklerden bir bölümü şöyle: Türk Öğretmenler ve Veliler Derneği, Türk Veliler Jenerasyonu, Rüsselsheim Çocukları Koruma Birliği, Rüsselsheim Karnaval Derneği, Rüsselheim Sanat Derneği, Rüsselsheim Alzheimer ve Demans Hastaları Birliği.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Murtaza Ak, 26 Ağustos Perşembe günü ‘Wiesbaden – Südfriedhof’ta (Adres: Siegfriedring 25, 65189 Wiesbaden) saat 13.00’te düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.