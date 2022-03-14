Münih Türk Film Günleri başlıyor

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SALGIN nedeniyle online olarak gerçekleştirilebilen etkinlik, bu yıl hem sinema salonlarında hem de internet ortamında takip edilebilecek. Açılışı 24 Mart Perşembe günü Münih Riopalast sinema salonunda ‘yapılacak olan etkinlik online olarak 10 Nisan tarihine kadar sürecek. 9 uzun metrajlı film, 8 belgesel ve 6 kısa metrajlı filmden oluşan Münih Türk Film Günleri, Münih Gasteig Kültür Merkezi’nde devam edecek. Türk Film Günleri bu yıl, Karadeniz kıyılarına vuran Lenin heykeliyle başı dertte olan bir kasabanın anlatıldığı ‘Sen Ben Lenin’ filmiyle açılıyor. Açılışta filmin yönetmeni Tufan Taştan, izleyicilerle söyleşi yapacak. Gerçek bir olaydan yola çıkılan film, mizah dozu oldukça dengeli hiciv niteliği taşıyor. ‘Cemil Şov’ filminde ise alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemil’in bir Yeşilçam sanatçısına özenen tutku dolu hikâyesi, eğlenceden gerilime doğru seyreden kurguyla anlatılıyor. 26 ve 28 Mart tarihlerinde gösterilecek olan ‘Okul Tıraşı’ filminde de kardan yapılmış bir gezegenin ortasındaki yatılı bir okulda iki küçük çocuğun dayanışması sahneleniyor. Münih Tük Film Günleri’nin diğer uzun metrajlı filmleri ise şöyle: ‘Çatlak’, ‘Hayaletler’, ‘İki Şafak Arasında’, ‘Kafes’, ‘Koridor’ ve ‘Zin ve Ali’nin Hikâyesi’.

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