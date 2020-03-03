Mülteciye şiddeti savundu

YUNANİSTAN’a mülteci akınını ‘Avrupa sınırına kolektif saldırı’ olarak niteleyen Weber, “Avrupa, sınırlarını güvence altına almak zorunda” dedi. DLF Radyosu’na konuşan Weber, “Yunanistan, mültecilere göz yaşartıcı gaz sıkıyor. Şu anda Avrupa’nın dış sınırında insanlara göz yaşartıcı gaz sıkılmasını tamamen haklı mı buluyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Devlet sınırlarını korumak ve hukuku uygulamak istiyorsa, o zaman göz yaşartıcı gaz kullanma hakkına da sahip. Kaldı ki, eğer gösterilerde polise karşı şiddet kullanılıyorsa, Almanya’da, Fransa’da da öyle. Oradan gelen görüntülere bakarsanız, mültecilerin çoğu polislere karşı taş kullanıyor ve şiddete başvuruyor. Bu durumda devlet yasaları uygulama hakkına sahip.”

Yunanistan sınırlarına gelen mültecilerin sığınmacı olduğu hatırlatılan Weber, “Strassburg İnsan Hakları Mahkemesi kısa bir süre önce sınıra kolektif saldırıların, kolektif olarak geri gönderilebileceği kararını verdi. Bu kararı Fas ve İspanya Ceuta’da uyguluyor. Bu şimdi Yunanistan’da da uygulanacak. Hukuki durum çok açık. Burada söz konusu olan tek tek insanlar değil, otobüslerle gönderilenler” diye konuştu. Bu insanların Türkiye’den organize edilerek gönderildiğini iddia eden Weber, mültecilerin çocuklarının tüm eğitim masraflarını da Türkiye’de AB’nin karşıladığını söyledi. Sınıra yığılan mültecileri ‘siyasi amaçlı kullanılan insanlar’ olarak niteleyen Weber, Yunanistan’ın tavrına tam destek verdiğini belirtti ve “2015 yılı bir daha tekrar etmemeli” diye konuştu.