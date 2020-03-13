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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Moda sektöründe de korona korkusu

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Moda sektöründe de korona korkusu
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Almanya’da moda giyim sektöründe araştırmalar yapan Textil Ekonomi kuruluşu, salgın nedeniyle bomboş kalan şehir merkezlerinde satışların düşeceği ve iflasların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

KORONAVİRÜS nedeniyle insanların kalabalık şehir merkezlerinden uzak durmasının tekstil, ayakkabı, deri ticaretini olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz görünüyor. Bunun üzerine moda giyim sektöründe düzenli araştırmalar yapan Textil Ekonomi kuruluşu satışların düşeceği ve iflasların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu. Araştırmaya göre ekim ayından beri giyim pazarında satışlar geçen yılın aynı aylarına kıyasla her ay düşüyor. Almanya Tekstil Ticaret Birliği (BTE), Ayakkabıcılar Birliği (BDSE) ve Deri Ticareti Birliği (BLE) korona krizi yüzünden birçok mağazanın kapanmak zorunda kalacağını söyledi.

Moda sektöründe de korona korkusu

 

 

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