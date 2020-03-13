Moda sektöründe de korona korkusu

KORONAVİRÜS nedeniyle insanların kalabalık şehir merkezlerinden uzak durmasının tekstil, ayakkabı, deri ticaretini olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz görünüyor. Bunun üzerine moda giyim sektöründe düzenli araştırmalar yapan Textil Ekonomi kuruluşu satışların düşeceği ve iflasların kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu. Araştırmaya göre ekim ayından beri giyim pazarında satışlar geçen yılın aynı aylarına kıyasla her ay düşüyor. Almanya Tekstil Ticaret Birliği (BTE), Ayakkabıcılar Birliği (BDSE) ve Deri Ticareti Birliği (BLE) korona krizi yüzünden birçok mağazanın kapanmak zorunda kalacağını söyledi.