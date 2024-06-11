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Milli takımı bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Barsinghausen#Sporthotel Fuchsbachtal
Milli takımı bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 14:02

EURO 2024’te mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, bu akşam 18.00’de Polonya’dan Almanya’ya gelecek. Millilerin turnuva boyunca kullanacağı takım otobüsü UEFA tarafından özel olarak hazırlanırken, otobüs futbol figürleriyle giydirildi.

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EURO 2024 logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken, davul çalan taraftar figürü dikkati çekti. Turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal’da konaklayacak Ay-yıldızlılar için tesislerde özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, özel olarak hazırlanan otobüs de tesislerde milli takım kafilesini bekliyor. Milliler grup maçları için Dortmund ve Hamburg’a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen’e dönecek ve turnuvada yer aldığı sürece burada kalacak.

Milli takımı bekliyor

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#AVRUPADAN HABER#Barsinghausen#Sporthotel Fuchsbachtal

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