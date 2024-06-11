Milli takımı bekliyor

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EURO 2024 logosu ve Türkiye yazısı ile bayrağı otobüsü süslerken, davul çalan taraftar figürü dikkati çekti. Turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal’da konaklayacak Ay-yıldızlılar için tesislerde özel güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Otelin girişine Türk bayrakları asılırken, özel olarak hazırlanan otobüs de tesislerde milli takım kafilesini bekliyor. Milliler grup maçları için Dortmund ve Hamburg’a gidip tekrar kamp yaptığı Hannover yakınlarındaki Barsinghausen’e dönecek ve turnuvada yer aldığı sürece burada kalacak.