‘Mezarlık Sokağı’ piyasaya çıktı

Bilim kurgu ve korkunun iç içe geçtiği öykü kitabında Greenslade, öykülerini kimi zaman İngiltere’de yaşayan Türk karakterler kimi zamansa belirlenmemiş ülke ve zaman dilimlerindeki insan manzaraları üzerinden anlatıyor. Öykülerde, yakın bir gelecekteki distopik bir dünya ile günümüz sanayi toplumunun karanlık yanları bir araya getiriliyor. Gül Ülgen Greenslade kitabında, insanın derin korkularını ve en yalnız anlarını, bir kadının ebedi gençlik arayışı, bir zaman dilimine sıkışıp kalmış bir karakterin yolunu bulma çabası, zaman içinde yolculuk gibi temalarla dile getiriyor. Kitap, insanın varoluşsal sorunlarına ilgi duyan herkes için düşündüren ve bazen ürperten bir deneyim sunuyor. Karanlık ve gizemli atmosferlere meraklı okurların da ilgisini çekecek ‘Mezarlık Sokağı’, La Kitap Yayınları’ndan ve internet üzerinden satış yapan kitabevlerinden temin edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTI

Gül Ülgen Greenslade, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. İngiltere’de Middlesex Üniversitesinde ‘Çeviri Teorisi ve Uygulamaları’ konusunda yüksek lisans eğitimi aldı. İngilizce-Türkçe ve Türkçe- İngilizce roman, biyografi ve bilimsel kitapların çevirisini gerçekleştirirken aynı zamanda London Metropolitan University, School of Oriental and African Studies, London School of Economics ve King’s College London gibi üniversitelerde Türkçe ve Uygulamalı Çeviri dersleri öğretim görevlisi olarak çalıştı ve uluslararası gazete ve dergilerde gezi, kültür, sanat ve sosyal içerikli yazılar yayımladı. Bir süre Türkiye’de turizm içerikli aylık bir İngilizce dergi çıkardı ve editörlüğünü yaptı, ayrıca yerel televizyon kanallarında yapımcı, yazar ve sunucu olarak çalıştı. Yazar, Londra, İstanbul ve Marmaris’te çalışmalarına devam ediyor.