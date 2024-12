‘Meteatra’ ile hikâyeni sahneye taşı!

Haberin Devamı

ECE Özdemiroğlu, Serpil Delice ve Abdullah Tercanlı tarafından kurulan ‘Meteatra’, sahneyi yeni hikâyelerle, yeni seslerle doldurmak için yola çıktığını açıkladı. Daha önce ‘Cadı Kazanı’, ‘Asiye Nasıl Kurtulur?, ‘Adını Söyle’ gibi etkileyici yapımları ve birçok ülkeden gelen göçmenler ile ‘The Importance of Being Earnest’i sahneleyen ekip, şimdi ‘Meteatra’ adıyla yepyeni bir maceraya atılıyor. Herkese ve her hikâyeye açık olmayı hedefleyen tiyatro grubu, bu nedenle 2025’teki ilk etkinliğinin bir kısa oyun yarışması olmasına karar verdi. Grubun açıklamasında, “Kalbini tutuşturan bir hikâyen mi var? Dünyayı değiştireceğine inandığın bir mesajın mı var? İster iklim krizi, ister sosyal adaletsizlik, ister başka bir konu olsun, sahneden sesini duyurmak istiyorsan, işte fırsat! 20 dakikalık kısa oyununla sen de fark yaratabilirsin” mesajı yer aldı.

Grubun kurucularından Serpil Delice: “Bu yolculuk, sadece bizim değil, tiyatronun büyüsüne inanan herkesin yolculuğu. Bizim yaklaşımımız çok net: Amatör bir ruhla ama profesyonel bir disiplinle çalışmak. Bize katılan herkesle daha da zenginleşeceğiz” dedi. Ece Özdemiroğlu ise yeni tiyatro grubunun farklı dilleri ve kültürleri bir araya getiren bir köprü olarak hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Tiyatro benim için günlük hayatta söyleyemediklerimi söyleme cesareti bulduğum bir alan. Umarım ‘Meteatra’, nice anlamlı diyaloğa ev sahipliği yapar” ifadelerini kullandı. Abdullah Tercanlı da “Yoğun ve stresli iş hayatımda bana en çok güç veren, yaratıcılığımı besleyen kaynaklardan biri her zaman sanat ve tiyatro oldu. Tiyatro, benim için sadece bir tutku değil, hayatı anlama ve insanlarla duygusal bağ kurma biçimi” dedi. Yarışma kapsamında grup, 20 dakikayı geçmeyen kısa oyunları bekliyor.

‘KONU SINIRLAMASI YOK’

Açıklamada, “Konu sınırlamamız yok ancak düşündüren, farkındalık yaratan ve harekete geçiren hikâyeler arıyoruz. Amacımız, bu eserlerin bugün yaşadığımız dünyayı yansıtması ve daha iyi bir gelecek hayal etmesi” ifadeleri yer aldı. Yarışmaya katılım tüm dünyadan yazarlara açık olacak. Daha önce oyun yazarlığı deneyimi aranmıyor. Oyunlar Türkçe, İngilizce veya her iki dilin karışımıyla yazılabilir. Maksimum uzunluğun ise 20 dakika olması gerekiyor. Yarışmaya daha önce sahnelenmiş ya da yayımlanmış oyunlar kabul edilmiyor. Çocuk oyunları, klasik eser uyarlamaları, başka medya türlerinden alınmış metinler, müzikaller veya film / TV senaryoları da yarışmaya katılamıyor. Her katılımcı yalnızca bir oyunla başvurabiliyor. Kazanan üç oyun, 2025 yılında Birleşik Krallık’ta ‘Meteatra Shorts’ kapsamında sahnelenecek. İlk üç finalist dışındaki üç yazar, WriteNow Berlin’den Seçil Honeywill ile çevrimiçi dramaturji oturumuna katılacak. Son Başvuru Tarihi 21 Şubat 2025 olan yarışmanın kazananları 10 Mart 2025’te grubun web sitesinden duyurulacak.