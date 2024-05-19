Messi'nin peçetesine servet ödediler

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Dünyanın en futbolcularından biri, belki de en iyisi olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, açık artırmayla satıldı. 2000 yılında, 13 yaşındayken Barcelona ile ilk sözleşmesini imzalayan Messi'nin bu tarihi peçetesi, futbolseverler arasında büyük ilgi görürken yüksek bir bedelle satılarak spor dünyasında da büyük yankı uyandırdı.
PEÇETEDE NE YAZIYOR?
Peçetenin üzerinde mavi mürekkeple yazılmış anlaşmada "Barselona'da, 14 Aralık 2000 tarihinde ve Messrs Minguella ve Horacio'nun huzurunda, FC Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach, kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, işbu belgeyle şunu kabul eder: Üzerinde anlaşılan miktarlara uymamız şartıyla, Lionel Messi ile sözleşme imzalayacağız" ifadeleri yer alıyor.