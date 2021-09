Mehmet Altun Londra’da toprağa verildi

İAKM-Cemevi’nde dün düzenlenen cenaze töreni öncesinde, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) tarafından Wood Green kütüphanesinin önünde ‘Mehmet Altun için adalet’ yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüş ve cenaze töreninde anne Aynur Altun’nun feryadı yürekleri dağladı. BAF Başkanı İsrafil Erbil, cenaze töreninde şunları söyledi: “19 Ağustos’ta Mehmet’in ailesi, Bournemouth Toplumu ve Britanya Alevi toplumu olarak Mehmet’imizi kaybettik. 13 yaşındaki Mehmet Altun canımız, arkadaşlarının verdiği yüksek dozlu uyuşturucudan kaynaklı Hakk’a yürüdü. Bu ülkenin her yerinde uyuşturucudan kaynaklı gençlerimizin nasıl olumsuz etkilendiğini biliyoruz. İngiltere devleti ve yetkili kurumlar bunun bir daha olmaması için ne yapıyorlar diye soruyoruz. Bu sadece Bournemouth’ta yaşayan Mehmet’imizin sorunu değildir. Bu sorun, tüm Britanya’nın her yerinde çocuklarımızın tehlike altında olduğunu gösterir. Britanya’da ve tüm dünyada topluluklar gençlerini uyuşturucu yüzünden kaybediyor. Çeteleri ve uyuşturucuları gençlerimizden uzak tutmak için çok mücadele vermemiz gerekiyor. Uyuşturucuya karşı adeta savaş açmamız ve mevziler kazanmamız gerekiyor ama bu tek başımıza kazanabileceğimiz bir savaş değildir. Mehmet’in 13 yaşında yaşadığı bu tehlike, ne yazık ki İngiltere’de her çocuğun başına gelebilir. Acil önlem alınmasını ve tüm yetkililerin gençlerin korunması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini talep ediyoruz.”

‘HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN’

Cenaze törenine Mehmet Altun’un annesi ve babası Aynur-Hulusi Altun ile ablası Gülbeyaz Altun, İngiltere ve Almanya’dan çok sayıda akrabası katıldı. Aynur Altun, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada sokaklardaki tehlikelere dikkati çekti: “Her zaman dikkatli olmanız gerekiyor. Herhangi bir şüpheniz varsa anne-babanıza mutlaka söyleyin. Gençlik merkezleri çok önemli. Çocukların okul sonrası gidip kendilerini eğitecekleri yerler mutlaka yapılmalıdır.” Tavla Köyü Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Yıldırım da bu tür örgütlenmenin öneminden bahsetti, başka kayıpların yaşanmaması için bu acı olayın örnek alınmasını istedi. Cenaze konvoyu cemevine geldiğinde aşırı kalabalık nedeniyle salon ve cemevi bahçesi doldu. Cemevi salonundaki cenaze erkanını Ali Dereli dede yürüttü. Dede Dereli, rızalık (helallik) aldı. Gülbank okunmasının ardından merhumun cenazesi götürüldüğü Strayfield Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Altun ailesi, cemevinde yemek verdi. Katılımcılar kederli acılı ailesine başsağlığı diledi.