Mannheim’da bıçaklı saldırı

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MANNHEIM polisinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.35 sıralarında kent merkezinde düzenlenen gösteri sırasında bir şahıs gösterinin sözcüsü konumundaki Stürzenberger’e bıçakla saldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre yere yığılan Stürzenberger’i çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan saldırganı yakalamak için çevredekiler müdahale etmek istedi. Ancak saldırgan, müdahale eden birkaç kişi ile bir polis memurunu da sırtından bıçaklayarak yaraladı. Başka bir polis de silahını çekerek saldırganı yaraladı ve etkisiz hale getirdi. Saldırganın kimliği açıklanmazken, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Michael Stürzenberger’in CSU Münih Teşkilatı eski sözcüsü ve lağvedilen Özgürlük Partisi Genel Başkanı olduğu açıklandı. Stürzenberg’in Münih’te cami yapılmasına karşı olan bir hareketin öncülüğünü de yaptığı ve Bavyera Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı’nın 2013-2020 yılına kadar olan raporlarına ‘İslam düşmanı’ olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

