Londra’ya yine Türk belediye başkanı!

LONDRA’nın Enfield ilçesi Belediye Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, geçen yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan kapanma önlemleri yüzünden görevini tam anlamıyla icra edemeyen Sabri Özaydın, yeniden bir yıllığına Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Öte yandan 3 yıldır Enfield Belediyesi’ni yöneten Nesil Çalışkan da görevini korudu. İngiltere tarihinin ilk Türk belediye başkanı olan Nesil Çalışkan, geçen yılki kabinesini korumayı başardı. KENDİ KENDİNE GÖREV TESLİM ALDI

Kabinede bulunan Türkiye kökenli Belediye Meclis Üyeleri Güney Doğan, Alev Cazimoğlu, Mustafa Çetinkaya, Ahmet Karahasan ve Erbil Ergin’de aynı şekilde 1 yıl daha görevlerine devam edecekler. Genel Kurul’da komiteler içindeki görevler yeniden belirlendi. Enfield Grammar School salonunda yapılan Genel Kurul öncesi sanatçı Erdal Yapıcı, ‘Çeke çeke’ adlı deyiş ve ‘Payton geldi’ adlı türküyü seslendirdi. Enfield Belediye Meclisi’nde İşçi Partisi 63 üyeyle en çok sandalyesi olan grup. Bunların da 21’i Kıbrıs ve Türkiye kökenli. Törenden önce Hürriyet’e konuşan Sabri Özaydın, “Halkımızın bize verdiği destekle ilk defa bir Türk vatandaşı iki kere üst üste seçildi. Aslında törende kendi kendime görev teslim edeceğim” dedi. 4 yılda bir yapılan yerel belediye seçimleri 5 Mayıs 2022’de tekrarlanacak. ‘EKSİĞİMİZİ TELAFİ EDECEGİZ’

Özaydınlı ayrıca “Birinci dönem gerçekten çok kötü bir döneme denk geldi. Bir sürü insan, sevdiklerini, ailesini kaybetti. Pandemi gerçekten tüm dünyada, gelir seviyesine bakmadan, eğitim seviyesine bakmadan herkesi vurdu” dedi. Enfield Belediye Başkanı pandemiden kendisinin de çok etkilendiğini ve yapması gereken birçok şeyi yapamadığını anlattı ve “Eksiğimizi telafi edeceğiz ve toplumumuzda örnek kişi olarak görünmeye çalışacağız yaşadığımız, yerde bizleri kabul etmeleri için, entegrasyonun yanı sıra benliğimizi, kültürümüzü, geldiğimiz yeri koruyarak kendimizi tanıtıp, takdir ettirmek için, hizmet için burada vatandaşlarla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.